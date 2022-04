Expolevante: espejo y reflejo para Europa de la calidad del agro almeriense

La pandemia truncó los planes para la celebración de Expolevante Níjar en 2020, pero la decimoquinta edición de la feria ya está en marcha y entre los participantes y asistentes se percibe que había ganas. “La feria se ha consolidado”, destaca José Francisco Torres, representante de la Asociación Expositora de Campohermoso, en el momento de su inauguración, resaltando también el éxito de convocatoria del Congreso Mundial del Tomate, con más de 300 personas de distintos países, que se desarrolla paralelamente a la muestra nijareña.

“Es una feria para y por la agricultura y con los agricultores de la mano”, apunta la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez. Con este salón agrícola, la comarca del levante almeriense muestra músculo y refleja, de acuerdo a las palabras de Pérez, “su gran poder que se puede ver en cada uno de los pasillos con empresas locales, nacionales e internacionales, que concurren en este territorio porque ven en el gran futuro que tiene la agricultura de Níjar”. Para la alcaldesa, Expolevante es espejo y reflejo para Europa del potencial del agro en este territorio y de la confianza que brinda al mercado europeo, tanto en la calidad de los productos como en seguridad por la manera de producir.

El Ayuntamiento de Níjar trabaja codo con codo con los productores para cumplir con las exigencias que marca Europa en competitividad y sostenibilidad, “por ello reivindicamos que llegue ese puerto seco que acercará nuestros productos al resto del continente de forma más inmediata, a la vez que de forma menos contaminante. Esa sostenibilidad medioambiental queremos trabajarla con nuestros agricultores para que sea una realidad”. Pérez también se refiere a la sostenibilidad social, a través de la iniciativa de soluciones habitacionales que se ha puesto en marcha para erradicar los poblados chabolistas y en la que el Ayuntamiento nijareño trabaja con la Junta de Andalucía, el Gobierno central y los propios agricultores; y a la sostenibilidad económica: “En eso los grandes empresarios del tejido productivo son grandes expertos y muestra de ello es su constante innovación”.

La Administración autonómica utiliza el escenario de Expolevante para mostrar su agradecimiento y su sentimiento de orgullo al sector agrícola almeriense, especialmente a los agricultores: “Palabras de agradecimiento a un sector clave en estos dos años de pandemia. No se nos puede olvidar nunca que cuando todos estábamos encerrados y desconocíamos el alcance del virus (COVID-19), ellos no faltaron ni a las empresas y ni al campo y fueron los responsables de que no faltara producto en los supermercados de España y toda Europa”, dice Maribel Sánchez, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

Sánchez pone de manifiesto el orgullo de contar en la provincia almeriense con un sector puntero como el de las frutas y hortalizas, “que lo demuestra año tras año”. En este sentido, la delegada hace referencia al comercio exterior de la producción hortofrutícola: “En 2021 las exportaciones agroalimentarias de Almería han batido todos los récords históricos desde que hay estadísticas (1995). Han sido 3.485 millones de euros fruto del sudor de los agricultores de nuestra provincia, un 8,4% más que en 2020 y que han supuesto que el 28,1% de todas las exportaciones andaluzas agroalimentarias tenga el nombre de Almería”.

En la inauguración de la feria, que se prolongará hasta este viernes, el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Juan Ramón Fernández, señala la celebración de este evento como ejemplo de cooperación institucional.