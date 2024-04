José Francisco Torres, alma mater de 'Expolevante': "No esperaba estar donde hoy en día, tenemos lista de espera"

José Francisco Torres está contando los minutos para la llegada de la decimosexta edición de ‘Expolevante’, encuentro de los productores de la provincia y del planeta, que, durante tres días, analizarán el presente y el futuro del sector para ofrecer soluciones comunes a los problemas que atenazan al sector primario

–Llega ‘Expolevante 2024’ a la primavera agrícola, ¿Qué podemos esperar de lo que va a ocurrir este año en Níjar?

–En esta edición podemos destacar el incremento en stands y empresas. Empezamos con un evento de un marcado caracter local y hoy ya tenemos empresas de índole internacional, de Chile, Italia, Turquía... Eso antes no entraba y hoy tenemos hasta cuatro pabellones. Es una feria agrícola que ha conseguido todas sus expectativas e incluso se han quedado fuera 26 empresas del sector que no han podido entrar, algo que sentimos mucho. Estamos en contacto con el Ayuntamiento para solucionar el espacio en próximas ediciones.

–Ha tenido un gigantesco crecimiento la feria de ‘Expolevante’ en los últimos años. ¿Usted, cuando empezó, esperaba tanto como se ha conseguido?

–La verdad, yo no esperaba tanto. Fui de los que fundé en 1990 Expolevante y ni por asomo me lo imaginaba. Mis expectativas no llegaban a tanto, no esperaba estar donde hoy estoy.

–Me imagino que el resto de días, que son la mayoría, que no se está celebrando ‘Expolevante’ ustedes no dejan de pensar en la feria, ¿Es así?

–Siempre estamos pensando en Expolevante, ahora mismo lo que hacemos es que miramos el tiempo porque la última vez nos granizó, nos cayó una granizada tremenda. Creemos que va a salir bien como la estamos montando y queremos que salga bien.

–Un año en el que hay un tema que está preocupando especialmente al campo, que es la falta de agua, ¿Un problema para el campo que tendrá su espacio, no?

–Expolevante tiene la sequía como un tema principal desde su primer día, también los residuos y la comercialización. Esas tres problemáticas estaban en la mesa y las dos primeras siguen siendo un problena para el campo, aunque la comercialización parece que ya ha dado visos de solucionarse. Hay desaladoras y espacios para el reciclado pero no se ha terminado de conseguir lo que hacía falta.

–Y a esto se suman los nuevos problemas del campo como, por ejemplo, las plagas

–Ahora hemos añadido el problema de las virosis, tenemos un problema con el rugoso del tomate. Las empresas están poniendo medios para buscar plantas resistentes al virus, porque si no nos quedaríamos en poco tiempo sin tomates que llevar a la mesa. Por eso tenemos el World Tomato Congress, lo ponemos en marcha el martes 23, un día antes de la inauguración oficial de la feria, y estarán empresas muy potentes Rijk Zwaan, Basf y Enza Zaden. Traen ponentes muy cualificados para dar soluciones.

–Se llega a la feria con el eco de las protestas agrícolas que han monopolizado en los últimos meses el debate sobre el campo, ¿Se colará en la feria?

–Sí, se van a colar aunque no creo que se trate como tal. Estará en los comentarios pero la feria está para ofertar nuevas soluciones para el campo, las reivindicaciones no se llevan durante las ferias sino antes y después.

–¿Por qué un productor debe estar en Expolevante?

–Expolevante es hoy en día el espejo y el reflejo de nuestra agricultura, qué se desarrolla y donde nos encontramos. Es el pasado, presente y futuro de lo que será el campo. Los agricultores son los protagonistas, es por y para el agricultor, para que vea lo que tiene que hacer antes de la nueva campaña.