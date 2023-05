Juan Tomás Cano, nuevo presidente de HORTIESPAÑA

La Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas (HORTIESPAÑA) ha celebrado esta mañana su VII Asamblea General Ordinaria en la que se ha decidido por unanimidad elegir nuevo presidente de la Organización a Juan Tomás Cano Aguilera, en representación de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía; que además es el presidente de Cohorsan S.C.A., empresa de UNICA Group. Francisco Góngora Cañizares, el que ha sido el máximo representante de HORTIESPAÑA desde su nacimiento en 2015, cesa en su cargo y da paso a Cano, que afronta este nuevo puesto con ilusión y responsabilidad para seguir trabajando en la promoción y comunicación del sector bajo invernadero solar de nuestro país.

“Agradezco el gran trabajo realizado por Francisco Góngora y voy a continuar con todos los caminos iniciados por él en la Interprofesional, y los que nos propongamos con la Junta Directiva para conseguir una agricultura más rentable y sostenible”, ha afirmado Juan Tomás Cano.

En su despedida, Francisco Góngora, ha querido insistir en un deseo y “es lo que me propuse cuando acepté el cargo de presidente de HORTIESPAÑA: la unificación del sector, pero no sólo de volúmenes y con empresas más grandes, que también, sino de unidad de criterios, de sinergias en los objetivos sectoriales comunes, que son muchos, más que los no comunes. Espero que se siga trabajando en esta línea y en este concepto en los próximos años para lograr un sector más potente y equilibrado”.

Nueva campaña europea de promoción en marcha

La Asamblea es el acto donde se hace recapitulación de todas las acciones realizadas en 2022, se procede a la revisión y aprobación de las cuentas anuales, así como a la presentación de las principales líneas de actuación para este año 2023. Una de las acciones en las que más se ha hecho hincapié es en la actual campaña europea de promoción que va a desarrollar la Interprofesional. Bajo el lema ‘Es de Invernadero. Frutas y Hortalizas Sostenibles de Europa’ dará un paso más en la comunicación de este modelo de producción responsable y equilibrado en materia económica, social y medioambiental.

Este programa de promoción e información enfocado a la sostenibilidad se llevará a cabo durante tres años (hasta febrero de 2026) en España y Alemania, con una inversión total de 2 millones de euros. Está financiado por la empresa del sector que se agrupan en HORTIESPAÑA, con apoyo de la Unión Europea, dentro del marco de promoción de productos agroalimentarios que lleva por lema ‘Enjoy, It’s from Europe’.

Con una estrategia multicanal se llevarán a cabo acciones dirigidas a personas de entre 12 y 60 años que buscan productos concienciados con el respeto ambiental, preocupados por la seguridad alimentaria y la calidad. El programa dispondrá de página web, redes sociales y contará con la participación de influencers nacionales e internacionales.

Como novedad respecto a otros programas anteriores, como Cute Solar, se realizarán acciones de promoción en puntos de venta, abordando el momento en el que el consumidor final debe decidirse por adquirir un producto cultivado en invernaderos solares.