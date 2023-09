La Junta dice que Espadas trata de encubrir la nefasta gestión del Estado en materia hídrica

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha calificado de “absurdas” las últimas declaraciones del parlamentario andaluz, Juan Espadas, que “en su desesperación por encubrir la mala gestión del presidente Pedro Sánchez ha cogido el camino del engaño, la mentira y la desidia”. Y lo hace con una gira que, a juicio de la consejera, “no es más que la ruta de enterramientos de proyectos y los grandes incumplimientos de los gobiernos anteriores, incluidos los de Espadas como viceconsejero”.

Asimismo, a Crespo la parece “sorprendente” que el señor Espadas “desconozca que todas las administraciones utilicen los fondos europeos para la ejecución de infraestructuras hídricas, inclusive el gobierno de España que va a realizar con ellos las conducciones de Rules, la depuración e incluso las desaladoras que, gracias al auxilio de la Junta, se van a impulsar en Andalucía”. Es por ello que le pide “un poco de seriedad” a la hora de hablar y que “se quite de una vez la máscara que no le deja a ver la realidad que no es otra que el gran esfuerzo inversor del actual ejecutivo andaluz con más de 1.500 millones de euros movilizados en política de agua”. Tanto es así que la consejera le ha recordado que, “en lo que llevamos de año el gobierno andaluz ha ejecutado ya 142 millones de euros, cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sólo ha invertido 26 millones”. Y eso “es lo que le debería preocupar al señor Espadas y en lo que se debería de centrar seriamente, no en rutas que no son más que una pantomima”.

Por todo ello, la consejera le ha pedido que “si quiere arrimar el hombro en materia hídrica lo que tiene que hacer es defender a Andalucía del maltrato injustificado del Gobierno de España y esa dejación de competencia al no haber comenzado ninguna de las 33 obras de competencia estatal que, desde hace años, tenían que haberse impulsado”.

Para la consejera, “la verdad no tiene más que un único camino y ese es que mientras el gobierno de Juanma Moreno va a inaugurar en este trimestre 26 nuevas infraestructuras del agua en Andalucía, impulsar el inicio una veintena de actuaciones más mientras en los próximos meses, el gobierno de Pedro Sánchez ni está ni se le espera”. Y por tanto, “es el gobierno de Juanma Moreno el único que está dando soluciones a la sequía y que está comprometido con una inversión firme y seria para acabar con déficit hídrico que, por culpa de anteriores gobiernos en los que incluso estuvo Espadas, tiene Andalucía”.

Para Carmen Crespo lo que es “inaudito” es que “en cinco años el Gobierno de España no haya sido capaz de impulsar las obras de la Ley del Trasvase que tanto está reclamando la sociedad civil y agrícola de Huelva y que mantenga paralizada la presa de Alcolea con todos los parabienes medioambientales sólo por por pura ideología política”. Eso, a su juicio, “sí es un sinsentido y un problema que tendría que tener a Espadas preocupado, pues está en riesgo el futuro de la agricultura onubense”.