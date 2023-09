La RSC es clave en La Unión

La intensa y didáctica charla mantenida con Jesús Barranco, CEO de La Unión, abarcó prácticamente todas las cuestiones que afectan al sector agroalimentario, no solo en el panorama almeriense, sino también en el escenario autonómico y nacional, lo que suscitó el interés de varios asistentes que no dudaron en trasladarle las dudas al entrevistado en el turno de preguntas que se llevó a cabo en la recta final del coloquio.

Así pues, uno de los temas que preocupó al público fue la inclusión laboral de personas con discapacidad en el desempeño de la empresa. En este sentido, la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, aludiendo a la sostenibilidad y la responsabilidad social tratadas durante el discurso del CEO, lanzó la siguiente pregunta: ¿Cómo se trabaja en La Unión en estas líneas de actuación? A lo que Jesús Barranco aseguró que desde la empresa se actúa en distintos planes de actuación con distintas asociaciones. Asimismo, señaló que desde hace varios años en La Unión vienen desarrollando en técnicas de empleo y de oportunidades para la inclusión de personas con discapacidad.

Por su parte, otro de los asistentes al acto, Alfonso Zamora incidió en la nueva normativa que hizo que el año 2022 finalizara con nuevas normas en bases, contratos, cadenas, registros... lo que trajo consigo nueva burocracia, y por tanto nuevos costes, por lo que la duda que planteó Zamora a Jesús Barranco se basaba en si a su parecer, la nueva legislación ha traído ventajas, y si en algún momento se ha calculado el coste burocrático por kilogramos. En este caso, el CEO ha dado a conocer que todavía no se ha llevado a cabo la iniciativa del cálculo del coste burocrático y ha indicado que la situación en cuanto a la nueva legislación es muy compleja. Además, ha comentado que lo que plantean las directivas europeas a su parecer deambula a su antojo, siendo afectados diferentes sectores en cada país. Así pues, en este sentido varios aspectos que estaban consolidados en Almería se han visto afectados con esta nueva normativa. En esta caso, también ha mencionado el uso de los packages regulados por esta nueva normativa que según su parecer “No aportan nada a la cadena”, alegando que el consumidor no va a pagar el coste de un determinado compost o celulosa, lo que hace, en definitiva, menor competitivas las empresas que asumen esta regulación frente a empresas de terceros países que no se ven limitadas por estas regulaciones.

Otra de las intervenciones más destacadas del turno de preguntas fue la referente a los cultivos ecológicos, los cuales han avanzado con pasos agigantados. Por ello, se ha planteado la posibilidad de que en un futuro aparezca un escalón más que escalar para volver aun más ecológicos los cultivos. A lo que Jesús Barranco ha planteado que es cierto que pueda llegar a crearse un escalón más, pero será difícil, puesto que aún se desconoce la fórmula que podrá llegar a adaptar. A lo que ha señalado que todo dependerá de las prioridades del sector que siempre se encuentran en constante cambio.