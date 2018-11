La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales impulsa el autoempleo en los pueblos de Almería

"La despoblación rural tiene nombre y apellidos: mujer joven y formada". Así ha definido Paqui Iglesias, secretaria general de UPA Almería, uno de los más graves problemas sociales que padece la sociedad del siglo XXI, que es la pérdida de habitantes en el entorno de los pueblos.

Iglesias analiza el asunto y explica que la mujer rural no se va de su pueblo porque no esté formada, sino que lo hace porque no vive dignamente. De ahí el objetivo que persigue Ruraltivity, una Lanzadera de Emprendedor@s Rurales, que busca "crear empleo estable y digno", ha asegurado durante la presentación de este programa por parte de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), que ha tenido lugar esta mañana en la Subdelegación del Gobierno de Almería, en un acto al que han asistido el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, la coordinadora de Fademur en Andalucía Oriental, Noelia Guevara, y numerosas emprendedoras que participan en el proyecto, entre ellas, dos que que han desgranado su experiencia.

Paqui Iglesias, secretaria general de UPA Almería "Este proyecto tiene como objetivo ayudar a crear empleo estable y digno"

Ruraltivity es una iniciativa de ámbito estatal para impulsar iniciativas de autoempleo y educación emprendedora, además de un dispositivo de apoyo de referencia creado por Fademur para la formación, información y asesoramiento en el campo de atención a personas con necesidades de inserción social y laboral, especialmente del ámbito rural.

Paqui Iglesias ha aprovechado para criticar los recortes de fondos presupuestarios que está padeciendo la Política Agraria Común (PAC), "algo que parece un contrasentido", ha dicho, "si se quiere luchar de verdad contra la despoblación rural", y ha puesto en valor el trabajo que viene desarrollando Fademur desde hace más de diez años en este apartado.

Manuel de la Fuente ha alabado la apuesta de Fademur y el trabajo que viene desarrollando desde hace años UPA para cubrir las necesidades de autoempleo que hay en el entorno rural, poniendo a disposición de las mujeres numerosos talleres presenciales y online, lo que pone de relieve la "emoción, ilusión, motivación y pasión" de este colectivo para hacer realidad sus sueños.

Manuel de la Fuente, subdelegado del Gobierno en Almería "La emoción, la ilusión, la motivación y la pasión son herramientas imprescindibles para poner en marcha un proyecto emprendedor, y eso lo tienen estas mujeres"

Noelia Guevara ha desgranado que Ruraltivity lleva más de 25 años trabajando contra la falta de oportunidades de la mujer en el marco de este programa estatatal, que tiene por objetivos mejorar la atención de personas vulnerables en el ámbito rural, favorecer el emprendimiento, crear redes de cooperación y formar en nuevas tecnologías para impulsar la empleabilidad.

Hoja de ruta para las emprendedoras

"Ofrecemos asesoramiento individual y colectivo; las mujeres van a la oficina, nos exponen sus proyectos y nosotros las guiamos sobre cómo hacerlo, las ayudamos con las gestiones, trámites y a buscar ayudas económicas", ha apuntado Guevara.

Ruraltivity es un programa que dispone de tres fases para 'captar' emprendedoras: en una fase inicial, denominada semillero de ideas; una segunda, que es la germinación de ideas; y la última, la conocida como floración y frutos.