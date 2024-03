Los agricultores 'asaltan' el Puerto de Almería y exigen el control en la entrada de mercancías

Los agricultores almerienses se han congregado este martes en el Puerto de Almería para manifestarse una vez más la indignación que sacude al sector agrícola en todo el territorio nacional. Durante aproximadamente dos horas de concentración han bloqueado la entrada y salida de camiones de las instalaciones portuarias y han asaltado el Punto de Inspección Fronterizo (PIF) para reivindicar un mayor control en la entrada de mercancías así como denunciar la competencia desleal.

Los manifestantes han comenzado la jornada pasadas las 10:00 horas con una caravana de vehículos que han sido iniciadas en distintos puntos del Poniente y del Levante, centros neurálgicos de la agricultura intensiva provincial. Concretamente, la caravana del Poniente ha partido del Polígono de La Redonda (El Ejido) y la de la zona levantina desde una gasolinera del Parque Tecnológico PITA.

Ambas caravanas se han reunido en la entrada a la ciudad desde donde se han dirigido por la Avenida Federico García Lorca hasta la calle Reina Regente y N-340a (vía Parque), girando hacia la derecha para llegar a la entrada oeste del Puerto de Almería (rotonda Pescadería) en torno a las 12:30 del mediodía.

Cerca de un centenar de vehículos y aproximadamente 150 protestantes han accedido a las instalaciones portuarias de Almería entre un resonar de cláxones y mostrando pancartas reivindicativas en los diferentes vehículos.

Allí eran esperados por algunos de los manifestantes que portaban banderas en contra de las políticas de la Agenda 2030. Este grupo de agricultores han mostrado su descontento por el "mal llamado Objetivo Sostenible "Acción por el Clima", que ha servido de base para inspirar el Pacto Verde Europeo y la "Estrategia de la Granja a la Mesa". Esta incluye "una serie de limitaciones al productor europeo que le hace menos competitivo frente a lo que llega de fuera, ocasionando que se abandonen tierras de cultivo y que cada vez dependamos más de la llegada de productos externos", denuncian.

También han estado presentes los representantes de los diferentes sindicatos del sector: El secretario provincial de COAG en Almería, Andrés Góngora, la presidenta de Asaja en Almería, Adoración Blanque, y la secretaria ejecutiva de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Francisca Iglesias.

DECLARACIONES DE LOS SINDICATOS

Andrés Góngora, ha asegurado que "uno de los problemas graves que tiene el sector agroalimentario" son las exportaciones "incontroladas" de terceros países de fuera de la Unión Europea. "No las vigila nadie", lamenta.

En este sentido, dice que los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF), que son competencia de cada Estado, "no controlan nada". Añade que "la obligación de control es del 1% y en muchas ocasiones es simplemente abrir la puerta de atrás del camión para comprobar que la carga coincide con la factura". Un sistema que, en su opinión, "es una vergüenza".

Por eso, Góngora exige controles y que se poncha en marcha la preferencia comunitaria, es decir, "que entre solo el producto necesario para la alimentación pero sin distorsionar los mercados", así como que "se recupere el concepto de soberanía alimentaria.

"Las políticas europeas tienen que estar respaldadas por los estados miembros y queremos que el Gobierno de España, de una vez por todas, asuma que tiene que oponerse a los acuerdos de libre comercio", ha declarado.

En otro orden de cosas, Góngora achaca a la Junta de Andalucía que no vaya a los almacenes que se recepcionan de terceros países para hacer inspecciones. "Hay cientos de empresas de traidores del sector agrario que se dedican a traer productos de terceros países y cambiarles las etiquetas". Y dice más al respecto, pues la multa por esta práctica es de 300 euros, algo que le parece ridículo.

Góngora también denuncia que la Junta de Andalucía no toma muestras de esos productos para analizar, "porque dicen que no es competencia suya". "Si la legislación está así, hay que cambiarla y si no seguirán las movilizaciones".

Por su parte Adoración Blanque, de ASAJA asegura que la situación que vive el sector es "cada vez más complicada" y defiende que no es una reivindicación de un solo día, sino que "llevamos muchos años reclamando el control en fronteras y la competencia desleal de terceros países".

"Al principio era intentar que se cumpliesen los acuerdos comerciales, pero ahora es cuestión de modificarlos, y no solo hablo de Marruecos, sino de otros muchos países que tienen vía libre para entrar de cualquier manera y sin ningún tipo de control", asegura.

Blanque dice que "en los pocos controles que se hacen de estos productos de fuera de la UE se detectan muchas alertas sanitarias y nos tememos que si existieran más controles (o se hicieran todos los que dicen que se hacen), no podríamos ni siquiera consumir esos productos".

Por último, la secretaria ejecutiva de UPA Almería, Francisca Iglesias, ha defendido este tipo de movilizaciones en un momento que considera "muy propicio" porque los acuerdos con países terceros "no es un problema solo del sector agrícola de Almería, sino que afecta a los franceses, italianos, belgas...".

Iglesias habla de competencia desleal que afecta a toda Europa. "Llevamos reivindicando lo mismo desde hace 40 años y ahora se están sumando los agricultores de otros países por lo que ha llegado el momento de cambiar las reglas de juego, porque ya no somos solo una voz", dice.

En cuanto a la normativa en sí, habla del Pacto Verde, que establece hacer las explotaciones más sostenibles. "El sector hortícola de Almería ya hizo esos deberes y cumplimos con el Pacto Verde al 100%". Así, defiende que en Almería existe la menor huella hídrica del mundo, los invernaderos son solares, por lo que no usan combustibles fósiles, y además son una fijación de CO2.

En lo referente a los costes de producción y el precio de los productos, dice que es necesario que haya unas cláusulas de salvaguardia y que se valoren y consideren las producciones andaluzas. En este sentido habla del fraude del etiquetado, "que se ha puesto de manifiesto estos días en las fresas de Marruecos".

En conclusión, Iglesias pide más control en fronteras, que corresponde al Gobierno de España; una homogenización de las entradas en frontera, que corresponde a Europa; y una cláusula espejo, que exija lo mismo a los productos de fuera que a los españoles. Por último, pide un precio por encima de los costes de producción que permita tener rentabilidad, "porque nosotros también necesitamos vivir y criar a nuestros hijos".

ASALTO AL PIF Y TENSIONES POLICIALES

Por todas estas razones, los agricultores han decidido dar un paso más y acceder al Punto de Inspección Fronteriza del puerto almeriense, donde una decena de manifestantes han saltado la valla de acceso con el objetivo de reivindicar el control en las entradas de mercancías, donde han sido frenados por los cuerpos de seguridad del estado.

Además, se han posicionado frente a uno de los camiones a su salida imposibilitando su salida y que abandonara el puerto almeriense con la mercancía. Ha sido entonces cuando han comenzado las tensiones con agitados momentos de disputa verbal.

Uno de los principales momentos de tensión ha dejado la detención de uno de los jóvenes manifestantes tras mostrar resistencia a la policía durante el desalojo del entorno portuario.

Finalmente, y sin más incidencias, los agricultores han dado por finalizada la manifestación en torno a las tres de la tarde, una hora más tarde de lo previsto. No sin antes dejar claro que "esta es una más de todas las reivindicaciones que están por venir" y que no abandonarán la lucha hasta ser escuchados y ver que se toman cartas en el asunto.