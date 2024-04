Los apicultores de Almería, preocupados por la falta de lluvia

Los productores de miel ecológica en Almería vuelven a estar preocupados por la falta de lluvia otra campaña más. Si la pasada llovió poca y la producción de miel fue escasa, por los mismos derroteros marcha la actual. José Andrés Martínez, de Bío-Los Vélez, analiza la situación actual. “Prácticamente no ha llovido nada. Desde octubre hasta ahora no han caído más de 25 litros en total, un desastre. Quizás hasta peor que el año pasado. Tengo mi asentamiento en el Parque Natural de Sierra María-Los Vélez y no pensaba llevármelas, pero lo voy a tener que hacer si quiero sacar algo de miel esta campaña. Posiblemente me la lleve a la zona alta de la Sierra de Cazorla, buscando un espacio aislado de contaminación”.

Los apicultores confían en que en las próximas semanas pueda llover algo que palíe este desastre. “Está todo seco. Queda la esperanza de que caiga algo de agua en las dos próximas semanas. Una vez que entre mayo, si no ha caído una gota, mal asunto. La floración va muy rápido y casi no sacas cosecha de miel”. Y es que, al tenerlas ecológico, José Andrés no aporta alimento a sus colmenas durante el invierno. Aprovechamos la floración del almendro, pero lo que recolectan es para que la colmena se recupere. Una vez que termina el almendro, empezamos con la primavera, pero es que este año ahora mismo lo que hay es un desierto. Esperemos que este año vuelva a haber ayudas por sequía, puesto qu a este paso, muchos almendros se van a secar si no llueve”.