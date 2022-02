La inserción laboral de los egresados de la UAL, la más elevada de Andalucía

La Universidad de Almería ha analizado la inserción laboral de las personas egresadas que finalizaron sus estudios oficiales de primer y segundo ciclo, grados máster y doctorado en el curso 2018/2019. El objetivo principal es evaluar el papel que desempeñan las universidades y sus titulaciones, así como analizar la calidad de los primeros contratos de trabajo a los que acceden las personas egresadas. Al objeto de obtener conclusiones sobre la formación impartida en la UAL y poder difundir información valiosa y real del mercado de trabajo en la actualidad y servir de guía para los futuros estudiantes universitarios.

Ha sido un año muy complejo para el empleo, como consecuencia de la pandemia que ha ralentizado la economía. Sin embargo, la incorporación de las personas universitarias al mercado de trabajo no ha descendido en exceso con respecto a los años anteriores. Esto pone de manifiesto que en un momento de incertidumbre y de cambios bruscos, las empresas han seguido incorporando a personas con formación universitaria para afrontar la situación, y que dichas empresas están más preparadas para adaptarse a ese contexto cambiante. La tasa de inserción laboral en Grado se sitúa en 52,13 por ciento, 6 puntos por encima de la media andaluza. En Máster es del 64,73 por ciento, 13 puntos más que la media andaluza, y en doctorado es del 81,30 por ciento, 20 puntos por encima del promedio de nuestra comunidad.

El impacto sobre la tasa de inserción a un año, así como de la tasa de desempleo, con una lógica bajada por la crisis pandémica, ha sido menor que en el promedio de Andalucía. "Los indicadores se han resentido porque el estudio contempla a los primeros egresados de la pandemia, pero a pesar de ello hemos de decir que estamos por encima de la media andaluza en Grado, Máster y Doctorado", ha explicado Juan García, vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Empresas e Instituciones. A pesar de que los datos han bajado en términos generales de tasa de desempleo, "algunas titulaciones no es que no hayan bajado, sino que han subido, como algunas ingenierías o en el ámbito de Ciencias de la Salud donde hay demanda y prácticamente no cubrimos la necesidades de la provincia en pandemia ", ha puntualizado.

Así, la Universidad de Almería año tras años está por encima de la media de Andalucía en sus cifras de inserción laboral de sus estudiantes y está a la cabeza en la oferta de prácticas en empresas en formatos que simulan la formación dual.

La mayoría de los estudiantes egresados de la UAL pertenecen a carreras relacionadas con Ciencias Sociales y Jurídicas, donde la tasa de inserción laboral puede ser menor. "Pero si nos fijamos en las Ingenierías, están a un 75 por ciento de inserción al año, en plena pandemia, o un 77 por ciento en máster. En Salud estamos hablando de tasa de inserción laboral del 85 por ciento, con unas tasas de paro solo del 3 por ciento, siendo en Ingeniería del 5". En el ámbito de la Salud la demanda es muy importante y será aún mayor el próximo curso con Medicina, sin embargo, Juan García destaca que en Ingeniería sigue habiendo plazas libres.

Por ámbitos de conocimiento y centros, es de destacar que los ámbitos de ciencias de la salud, económicas y empresariales, así como, las ingenierías alcanzan las mayores tasas de inserción en los grados. Sin embargo, los ámbitos de Jurídicas, Educación, Psicología y Humanidades, tienen tasas de inserción sensiblemente inferiores, que si embargo mejoran, de forma muy importante en el nivel de máster, sobre todo en aquellos que tienen regulación nacional, como es el caso de abogacía, psicología general sanitaria y profesorado de secundaria con sus dobles títulos asociados.

La tasa de inserción laboral en Doctorado supera el 80%, lo que viene a ratificar que a mayor nivel educativo mayor tasa de inserción laboral.

Por último, el estudio destaca que son las pequeñas empresas, las microempresas y las medianas empresas las que más contratan a las personas recién tituladas de esta cohorte. Siendo el sector económico de donde proceden las contrataciones los que se dedican a la educación, actividades sanitarias y de servicios sociales y el comercio, las que más acogen a personas egresadas de la Universidad de Almería en esta promoción que se ha desenvuelto en plena pandemia.

El estudio se ha hecho sobre el universo de la población universitaria egresada en el curso 2018/19, 2.601 personas, a través de la información suministrada al observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo con la totalidad de los datos de las personas egresadas, cruzando la información con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, así como con la Seguridad Social.