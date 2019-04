El número de clientes de banca móvil de Cajamar crece un 61%

‘To we or not to we’: Wefferent

‘To we or not to we’. Con este juego de palabras, en referencia a la obra de William Shakespeare 'Hamlet', Cajamar anunció en junio de 2017 el lanzamiento de su nuevo servicio de banca por internet, denominado ‘Wefferent’, un concepto que conjuga la frase ‘We are different’, en inglés, somos diferentes. La cooperativa de crédito almeriense dio de esta forma el salto definitivo hacia la banca online con esta herramienta, que ya estaba disponible para los usuarios, y que ofrecí, como principales ventajas, que no tiene comisiones. “Una manera diferente de relacionarnos. Esto es solo el principio de una nueva historia que se adapta más a ti y a tu vida”. Así rezaba la web del Grupo Cooperativo Cajamar al hablar de ‘Wefferent’, haciendo hincapié en la atención al cliente durante las 24 horas y en que el servicio se puede contratar online.