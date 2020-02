El nutricionista Aitor Sánchez desmonta los mitos alimenticios de la mano de Unica Group

El experto en nutrición Aitor Sánchez (Albacete, 1988) ha ofrecido esta tarde una conferencia en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), de la mano de Unica Group, entidad con la que colabora de forma habitual, en el marco de la apuesta de la cooperativa de segundo grado por la alimentación sana y los hábitos de vida saludables.

El nutricionista, autor de 'Mi dieta cojea: Los mitos sobre nutrición que te han hecho creer' o 'Mi dieta ya no cojea: La guía práctica para comer sano sin complicaciones', ha desmontado los principales mitos alimenticios que existen en la actualidad.

Aitor Sánchez, que ha puesto multitud de ejemplos y se ha mostrado muy cercano con el público asistente, se ha centrado en la gran cantidad de mensajes con los que se bombardea a diario al consumidor. "Ahora, el 'coronavirus' de la alimentación es el aceite de palma", ha comentado, haciendo hincapié en la labor responsable que deberían tener los medios de comunicación para no añadir más leña al fuego en determinados momentos y materias alimentarias.

Ha recordado que quien le paga hoy es Unica Group, pero ha reconocido que no tiene ningún problema con ello, al contrario, porque viene a decir la verdad sobre las propiedades de las verduras, y el problema lo tiene un conferenciante cuando le pagan por no decir la verdad, ha recalcado.

Sánchez, que fue presentado por el director general de la cooperativa almeriense, Enrique de los Ríos, dio un tirón de orejas a la "prensa amarillista" que, culpando al cambio del paradigma de los medios de comunicación, "sólo buscan los clics en la web". De ahí que se encuentren titulares sobre un mismo producto del tipo: "Nutella y otros 30 alimentos que podrían provocar cáncer"; a la vez que se publican desde el extremo contrario: "La industria alimentaria dice que el aceite de palma en muchos casos no se puede sustituir". De ahí la importancia de relativizar los mensajes y cuidar la fuente de los mismos.

También criticó la legislación alimentaria actual, sobre la que dijo que el etiquetado tiene lagunas, no hay que decir grasas trans que tiene un alimento, no hay justificación alimentaria a ese etiquetado. Y puso como ejemplo que el Cola Cao tiene un 75% de azúcar, pero eso no lo dice la etiqueta porque la ley lo permite.

Aitor Sánchez, nutricionista "Nadie dice que comas pepinos o pimientos, y eso que no tienen grasa, no se habla de sus propiedades o sus nutrientes"

"En los últimos años la gente critica el azúcar, pero en los 90 se criticaban las grasas. Pero nos hemos dado cuenta de que las dietas bajas en grasa no son útiles, no son aplicables, te baja tu gasto calórico, no son prácticas para luchar contra la obesidad, es decir, el cuerpo no recurre tanto a las grasas, no bajan los triglicéridos, el colesterol o el peso en general", apuntó. Eso sí, "nadie dice que comas pepinos o pimientos, y eso que no tienen grasa, no se habla de sus propiedades o sus nutrientes", apuntó, recordando que el tomate es bueno no solo por el licopeno.

Aitor Sánchez desgranó algunos de los productos que han sufrido en sus carnes la 'mala prensa'. Entre ellos, el huevo, que tuvo su crisis porque se decía que no se debía comer porque tiene colesterol. Y ahí mostró dos portadas de la revista TIME, una que reflejaba lo malo que es comer huevos con bacon, mientras que años después publicó otra en la que recomendaba comerlos con melón.

Habló en perspectiva histórica y recordó lo que se desayunaba, por ejemplo, hace 100 años, que no era otra cosa que lo que se podía. "Pero hubo un momento en el que nos metieron por los ojos desayunar cereales o galletas", eso en España, pues según la cultura, se desayunan frigoles, bacon, huevos, alubias...

También desmontó la creencia de que el azúcar es imprescindible para nuestro cerebro, para poder funcionar por la mañana. Apuntó lo que dicen muchos estudios sobre que los niños que desayunan azúcar sacan mejores notas. En ese punto señaló que necesitamos saber interpretar los estudios, al detalle. "No todos sabemos interpretarlos, por eso hay que tener sentido común. A lo mejor es que detrás de ese estudio lo que pasa es que el niño va sin desayunar y es porque hay un problema de recursos económicos en la casa y de atención hacia ese niño, tanto en el desayuno como en sus tareas escolares".

Aitor Sánchez, nutricionista "El aceite de palma no es malo por ser una grasa saturada sino porque para obtenerlo hay que someterlo a unas temperaturas tan altas que aparecen unas sustancias que son tóxicas"

Además habló de los lácteos. "Te comes uno y, como es desnatado, te da hambre, luego comes más o igual te tomas tres al día o diez a la semana, y ese yogur desnatado le está quitando su sitio a la fruta, que es lo que tienes que consumir en el postre", señaló. En ese punto dio la clave sobre el aceite de palma: "No es malo por ser una grasa saturada sino porque para obtenerlo hay que someterlo a unas temperaturas tan altas que aparecen unas sustancias que son tóxicas".

La carne roja fue otro de los productos analizados por el nutricionista. Sobre ella dijo que no todos los productos están al mismo nivel: hamburguesa, lomo de cerdo, filete de ternera, mortadela o chopped. "Aumentan el riesgo de cáncer, sí, pero hay que relativizar la información. Si comunicamos que algo es malo hay que dar una alternativa mejor".

El ejemplo del vaso de agua

Sánchez puso como ejemplo, que la gente que acude a una conferencia corre el riesgo de que les mojen con un vaso de agua porque el conferenciante puede tener agua para beber. Cuantas más veces acudas a charlas y te pongas por las primeras filas, más riesgo hay de que te mojen alguna vez con agua. Con ello quiere decir que aquellos que llevan una dieta poco saludable tienen más probabilidad de contraer un cáncer colorrectal, al igual que de pulmón si son fumadores.

Y aportó datos. De todos los cánceres de pulmón, el 86% los causa el consumo de tabaco. Pero de todos los cánceres colorrectales, sólo el 21% están causados por comer carne roja. Sólo el 3% de los cánceres del mundo los causa la carne roja, mientras que el tabaco causa el 19% de todos los cánceres del mundo.

La dieta es ahora mismo el segundo factor que podría hacer que se previniese una enfermedad en nuestra vida, solo le supera el hecho de dejar de fumar, advirtió. Luego hay otros factores de riesgo, pero están derivados de una mala alimentación. Y al final, riesgos ocupacionales. En España no hay muchas muertes laborales relativas. "Hay que ponerse a ello, ser proactivo".