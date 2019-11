La crisis y los problemas no solo vienen de fuera, aunque que duda cabe de que son determinantes, el tejido empresarial almeriense e, incluso, porque no decirlo, los propios agricultores, no han sabido gestionar estas crisis. Más aún cuando se veía venir que el problema tiene también una base en origen. Y esta tiene un nombre, que aunque recurrente es real: planificación. O más bien su inexistencia

Además, también está la presión y la imposición que realizan las grandes cadenas comerciales y de distribución/supermercados europeos; unos abusos en los que, por el momento, no se están legislando desde Bruselas en aras de poner unos límites. El campo ve cómo se está permitiendo una inflación en los precios que también repercute en el consumidor. Es necesaria más transparencia y establecer pautas claras y obligatorias que no den lugar a estos diferenciales en la cadena agroalimentaria.

“Es una competencia desleal”, denuncian desde Coag sobre un país contra el que no se puede competir de tú a tú, puesto que en el campo almeriense los costes de producción son hasta 10 veces mayores. Un peaje que no pueden soportar y depende de que Europa deshaga muchas de las medidas que han originado esta situación en pro de contribuir al desarrollo de estos países y que está acabando con el sector industrial más importante del suereste español.

A eternas reivindicaciones, soluciones inoperantes

Miles de hectáreas, miles de toneladas y miles de almas de agricultores almerienses representadas el pasado martes día 19 de noviembre por un cambio radical del sector agroalimentario español, que tiene en ellos precisamente, los productores a su eslabón más débil, ese que soporta las exigencias y caprichos de una estructura comercial donde los mayores perdedores son siempre los mismos. A lo largo de estos años han sido muchos los que se han quedado por el camino debido a unos costes de producción crecientes y que en ocasiones no llegan ni a sufragarse con la venta de sus frutas y hortalizas. Esta situación ha empeorado durante el último lustro, pero con el inicio de esta nueva campaña, la 2019-2020, con unas cotizaciones tan bajas que casi rozan el esperpento, el campo, el agricultor de a pie, ha dicho basta. En torno a 20.000 personas, probablemente el 95% del total pero también muchas otras personas que apoyan su causa, se movilizaron por las calles de Almería capital para denunciar la situación y pedir lo que es de justicia. Esto no solo se remite a que paguen mejor, no, sino que va dirigido a buscar la estabilidad y frenar en desamparo. Se muestran hartos de medidas inoperantes y de que sus reivindicaciones no sean acogidas. El mensaje del pasado martes era claro y el destinatario también. Por este orden: Bruselas, el Gobierno de España y el Gobierno regional, son para todos estos trabajadores los responsables principales de haber dejado de lado al sector. Sin embargo, también apuntan dentro, y en la manifestación mostraron su descontento contra los propios convocantes de la cita: organizaciones agrarias y la propia comercialización (Coag, Asaja, UPA, Coexphal y Ecohal). Los agricultores mostraron su desafección con estos actores intentando boicotear la fase final de la manifestación, en la que se iba a desarrollar la lectura de un manifiesto obra de los organizadores. En ese momento, miles de ellos dieron la espalda ante la lectura y comenzaron a marcharse Paseo de Almería arriba.