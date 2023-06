Las reservas de viviendas turísticas en Almería para agosto alcanzan ya el 77%

Nuevo decreto de apartamentos turísticos

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AvvaPro) se muestra contenta con el borrador del decreto sobre viviendas con fines turísticos de la Junta de Andalucía cuya tramitación se acaba de iniciar y del que ya se conoce su contenido. "Se ha hecho bien porque se ha contado con el sector, y en todo momento hemos participado", asegura en un comunicado el presidente de AvvaPro, Carlos Pérez-Lanzac, que subraya que es "lo opuesto al anterior proyecto elaborado por el entonces consejero de Turismo Juan Marín". "La norma ha perseguido establecer un equilibrio para los ayuntamientos en los distintos usos, según la casuística y realidad de cada territorio, teniendo en cuenta lo heterogénea que es Andalucíacomo destino rico y diversificado", ha explicado.

En opinión de Pérez-Lanzac, lo más valorable que aporta el decreto son los criterios de calidad, garantía jurídica y profesionalización del sector. "Estamos contentos con el decreto, la definición del gestor es un paso importantísimo para la profesionalización; al quedar definida esta figura se dará más garantías al propietario del inmueble, al gestor y al propio turista. También en la interlocución con la administración". AvvaPro está a favor de dotar a los ayuntamientos de la potestad para regular el sector en su territorio. "Es lógico porque además Andalucía es muy diversa y hay que establecer un equilibrio en los usos, la situación no es igual en todos los territorios", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que "nada tiene que ver una zona urbana que pueda estar más tensionada con otros lugares como Chiclana, Torrox o pueblos de Almería, por ejemplo, que en invierno cierran los hoteles y no habría forma de alojarse si no fuera por las viviendas y apartamentos turísticos". "Pero eso sí, no es un cheque en blanco, los ayuntamientos tendrán que justificar muy bien por qué toman determinadas medidas, con criterios de proporcionalidad y necesidad que deberán ser justificados", asegura Pérez-Lanzac, que recuerda que AvvaPro tiene demandas en curso contra los ayuntamientos de Sevilla y Cádiz por aprobar en los últimos meses normativas contrarias a los alojamientos turísticos sin atender a criterios de proporcionalidad ni de interés general.