El sector hortofrutícola busca nuevos mercados de la mano de Fepex

En marcha el grupo de expertos del Observatorio de mercados de frutas y hortalizas de la Comisión Europea

El Observatorio del mercado de frutas y hortalizas, cuya constitución fue anunciada el mes de febrero por la Comisión Europea, con el objetivo de dar más transparencia a este sector, ha empezado a dar los primeros pasos, con la constitución de un grupo de expertos, en el que participará FEPEX a través de FruitVegetablesEurope, asociación en la que está integrada y representa los intereses de los productores y comercializadores europeos.

La Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea ha designado ya las organizaciones que formarán parte del “Economic Board of the European Market Observatory for Fruit and Vegetables”, el grupo de expertos que aportará información de primera mano a esta Dirección sobre la situación del mercado, incluidos datos y aportará asesoramiento y experiencia. El grupo se centrará en cuatro productos: tomate, cítricos, fruta de pepita y fruta de hueso y se han constituido subgrupos por cada uno de estos productos.

El grupo complementará el actual Grupo de Diálogo Civil sobre Horticultura, Aceitunas y Espírituosos, que es un foro de discusión política entre la Comisión y las partes interesadas.

Fepex, a través de FruitVegetablesEurope, participará en los subgrupos creados de tomate, fruta de pepita y fruta de hueso, cuyas primeras reuniones tendrán lugar a partir del mes de octubre.

El “Economic Board of the European Market Observatory for Fruit and Vegetables” forma parte, como su nombre indica, del Observatorio de frutas y hortalizas, cuya constitución fue anunciada por la Comisión Europea, en febrero, junto con el del vino, con el objetivo de poner a disposición del sector europeo la mayor información posible y dotarle de una mayor transparencia.

Según la Comisión, el Observatorio aportará información online, especialmente datos de mercado, análisis de mercados, informes de previsiones a corto plazo y perspectivas a medio plazo, en línea con lo que ya se hace en los sectores de cereales, azúcar, carne y leche.