El sector pesquero andaluz, sin pelos en la lengua en su carta al comisario europeo

La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) han remitido una carta al comisario europeo de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, sin tapujos y en la que claman su dimisión al no representar al sector; así el texto dice: "Desde el sector pesquero que usted no representa, y como nos acaba de confirmar con sus actos públicos recientes, debemos expresarle nuestra reprobación ya que, al fin y al cabo, la única competencia en política pesquera europea viene encabezada por usted, un activista antipesquero sin pudor de mostrar en público su deseo de destruir la pesca de arrastre y la cultura mediterránea. Usted ha participado en el circo montado por las distintas ONG ecologistas que quieren eliminar la pesca de arrastre, una actividad, que le recuerdo, es legal y cumple con la normativa".

Para el sector andaluz, la muestra del comisario ante un acto en Bruselas organizado por distintas ONG, que entregaron un libro tras la petición de firmas online en contra del arrastre, va en contra de la pesca legal que el sector ejerce e indica que la DG Mare tiene la firme intención de acabar con un tipo de pesca legal que sostiene el mercado actual del pescado fresco en las comunidades costeras, un tercio de buques europeos, y un tercio del volumen de especies pesqueras.

"La Comisión Europea tiene en su hoja de ruta eliminar nuestra tradicional actividad económica y nuestros puestos de trabajo en el Mediterráneo, sus decisiones y actuaciones son prueba de ello…pero públicamente no quieren expresarlo por el impacto social que tendría y la mala imagen política que les causaría, asi que usan eufemismos y mentiras…similar al último Consejo de Ministros, donde tras la polémica por los TAC a la gamba roja en el Mediterráneo, cambiaron la palabra por “Limite de Capturas”, y se quedaron tan frescos…¡qué poca vergüenza tienen! Toman a la sociedad por títeres a los que fácilmente se les engaña y tapa la boca, en vez de legislar con responsabilidad".

Desde el sector pesquero del Mediterráneo andaluz se vuelve a exigir su dimisión, "no está legitimado para ostentar ese cargo público, que debe velar por una actividad pesquera cumplidora con las normas y activa a largo plazo, pero que usted está poniendo en el punto de mira su desaparición. La pesca Europea no debe moverse en la dirección política de un ecologista antipesquero como usted, eso es totalmente inconcebible, y usted no tiene ningún reparo de incluso mostrar públicamente su espíritu antipesca y señalar con el dedo a pescadores legales comprometidos con su pesca y con los caladeros".

La pesca andaluza recuerda que son muchos los retos que el sector pesquero tiene por delante y que los pescadores son los primeros actores en defensa del medioambiente. "Tenga por seguro que usted pasará sin pena ni gloria como Comisario en unos años, seguramente le espera después un alto cargo en alguna fundación ecologista o medioambientalista, como su predecesora Damanaki, esas puertas giratorias tan bien puestas en Bruselas…Pero nosotros, los pescadores, seguiremos aportando a la sociedad ese producto saludable tan necesario, el pescado y marisco de fondo, pescado con pesca de arrastre, así que no nos podrá destruir a pesar de sus deseos".