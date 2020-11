Los trabajadores del hotel NH Ciudad de Almería siguen a la espera de la cadena hotelera

De momento hay algo seguro, y es que el hotel NH Ciudad de Almería cerrará sus puertas el próximo 31 de diciembre, o por lo menos así lo hará con esta cadena hotelera como inquilina. Por el momento, no se sabe qué pasará el primer día de 2021 y, lo que es peor, no lo saben los 25 trabajadores que forman de su plantilla, muchos de ellos trabajando desde la apertura hace ahora 17 años, y donde los que menos llevan superan el lustro. Lo único que tienen claro es que el propietario del inmueble, Antonio Hernández, no ha llegado a un acuerdo con la compañía para continuar con la explotación del centro, tal y como anunció Diario de Almería el pasado 5 de noviembre. Por tanto, la situación a día de hoy, cuando falta poco más de un mes para el cierre, es de absoluta indefensión para los trabajadores, que no saben que les depara el futuro más inmediato.

“Estamos en una situación agónica. Por el momento, no sabemos cuando va a venir NH para explicarnos qué va a pasar con nosotros. Confiamos en ellos y no creemos que nos dejen indefensos, pero el calendario aprieta, estamos a días ya del cierre y entendemos que la reunión con ellos debe ser inminente por una simple cuestión de calendario”, explica Carmen Lucía Cruz, trabajadora y delegada sindical de UGT, quien asegura a este medio que siguen igual que hace quince días: sin información alguna. “Es una incertidumbre total. No sabemos si habrá una nueva empresa hotelera que se haga cargo del hotel, creemos que sí, pero son solo especulaciones. En ese caso, queremos saber qué pasaría con los trabajadores. De momento, solo podemos esperar a la negociación con NH”.

Carmen Lucía Cruz / delegada sindical "Fuentes cercanas a la propiedad intenta perturbar con contactos a algunos trabajadores"

Una situación que se está desarrollando en los últimos días de manera paralela y que está provocando un gran malestar entre los trabajadores es que “se están llevando a cabo contactos desde fuentes cercanas a la propiedad del inmueble hacia algunos trabajadores, a los que se les está ofreciendo una continuidad laboral en el futuro proyecto. Ese es el motivo por el que creemos que el hotel continuará, pero no sabemos más. Y claro, esa manera de proceder está haciendo que se intente disuadir a algunos trabajadores para que no se movilicen por el futuro de todos”.

Lo único que pide Cruz es que, como representante de los trabajadores, y ante esta complicada situación en la que se juegan el futuro, se pongan en contacto con ella para todo lo que afecte al común de los empleados y “solo espero que la negociación entre las partes vaya bien para todos”.