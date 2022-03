Solo la comercialización hortícola pierde 10 millones al día mientras 'se espera' al Gobierno

Ayer, en la cuarta jornada del paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de mercancías la preocupación se acentuaba en todos los eslabones de la cadena alimentaria, y es que ya el miércoles, el director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, Álvaro González, , entre otros, apuntaba a que empezaba a ser “preocupante la falta de alimentos frescos en los supermercados andaluces porque los huelguistas, después de tres días de protestas, no dejan que la mercancía llegue a las plataformas de distribución y centros mayoristas”. En los mercas, mientras ayer Mercasa reconocía problemas de abastecimiento de algunos productos, entre ellos las frutas y hortalizas y Mercasevilla cifraba ayer la llegada de estos productos en un -11,54% respecto al día anterior, Mercamadrid señalaba una ligera mejoría y apuntaba que, hasta allí, había llegado el 60% de los camiones abastecedores de productos hortofrutícolas.

Desde la comercialización hortofrutícola, en Almería, ayer algunas empresas recepcionaron producto a primera hora de la mañana. Según apuntaba Alfonso Zamora, gerente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas, Ecohal Andalucía, el género recibido en las pocas que abrieron para ello rondaría entre un 20% y un 30% de lo habitual, y mantenía la pasividad del Gobierno ante el conflicto. Por su parte, desde la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, Coexphal, cifran las pérdidas ocasionadas por el paro solo en la provincia almeriense en unos 10 millones de euros por cada día de huelga, lo que repercute directa e indirectamente en la economía no sólo de las empresas comercializadoras sino en la de sus trabajadores y agricultores que no pueden vender su género. Desde esta organización vuelven a alertar del peligro de desabastecimiento si persiste esta situación y no se actúa contra los piquetes o se aprueban medidas para acabar con las movilizaciones, cuyas primeras consecuencias ya pueden verse en algunos supermercados del país y pronto alcanzará al resto de su mercado europeo, todo ello en el ecuador de la campaña.

La cadena alimentaria en sus distintos eslabones apunta a actos violentos en distintos puntos de España durante este paro por parte de miembros de algunos piquetes y todas las miradas están puestas en el Gobierno central, para que asegure el libre tránsito y se siente a dialogar con los convocantes para atajar el problema. Sobre esto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, confirmaba que los convoyes para garantizar el abastecimiento de alimentos están funcionando, mientras la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, diluía las esperanzas de diálogo y definía a los protagonistas del paro como “un grupo de ultras que intenta someter a este país a un chantaje”, añadiendo que no se va a sentar con un grupo de radicales que está empleando la violencia, manteniendo que el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) -en el que no se sienten representados los convocantes del paro- es el único interlocutor legítimo con el sector del transporte.

Miembros de la plataforma en la provincia almeriense, que ayer protagonizaron una caravana de unos 2.000 vehículos, según apuntan, que recorrió parte de la provincia y atravesó la capital, defienden que el 90% está ejerciendo el paro y la labor informativa de manera pacífica y son contrarios a los actos violentos, además reconocen que hay personas ajenas al sector en los puntos de concentración. "Cómo se puede manipular la información y colgar etiquetas ideológicas a un sector tan importante como es el sector de base dentro del transporte. Decir que detrás de este movimiento está la ultraderecha..., nosotros somos rotundamente apolíticos", defendía Manuel Hernández, presidente de la plataforma, a "la que ustedes -añadía refiriéndose al Gobierno central-están dando la espalda. Todos vamos a salir perjudicados, pero nosotros no somos los responsables. Sí o sí tienen que atajar el problema", concluía.

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) considera que es urgente adoptar medidas contundentes contra aquellas actuaciones de carácter minoritario y violento que están alterando la libertad de circulación, afectando de forma determinante a la capacidad productiva de las empresas. También apuntaba ayer: “La acción sobre el coste del combustible que el Gobierno ha anunciado que adoptará el próximo 29 de marzo, -aunque sin concretar su alcance y su contenido-, es tremendamente tardía e inoperativa, por lo que es urgente la adopción de medidas inmediatas que permitan mantener un cierto equilibrio de la actividad de las empresas de transportes”. En la misma línea se pronunciaban las asociaciones empresariales que representan a la cadena de valor del gran consumo (ACES, AECOC, ANGED, Asedas y FIAB), que solicitaban formalmente al Gobierno su colaboración urgente para poder garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministro, “ante el recrudecimiento de las acciones destinadas a impedir que el transporte de mercancías por carretera pueda ofrecer sus servicios a las empresas del sector y al conjunto de la sociedad”.

En un acto en Almería, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también urgía a la ministra de Transportes, Movilidad y agenda Urbana, Raquel Sánchez, a que se reúna “con todos” los implicados en el conflicto y pidió a los que participan en la huelga indefinida que “expulsen cualquier atisbo de violencia de su protesta ya que deslegitima unas reivindicaciones justas”.

“Compartimos y respetamos las reivindicaciones de los camioneros en esta protesta, pero también defendemos el derecho a la libre circulación de mercancías y el derecho a trabajar de miles de trabajadores del sector (transportistas, manipuladoras, agricultores) que actualmente están siendo abandonados sin defensa alguna por parte de las autoridades”, afirmaba ayer Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, a la salida de una nueva reunión con el subdelegado de Gobierno, Manuel de la Fuente. Por ello, desde esta organización se insistía también medidas más contundentes para asegurar la circulación y solicitaban de nuevo la creación de corredores seguros para que las frutas y verduras que abastecen a España y Europa lleguen en perfectas condiciones a sus destinos.