Carmen Mola presentó su novela titulada ‘Las madres’ en Almería

Carmen Mola que es el seudónimo del trío formado por Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez presentaron en el Centro de Cultura de Cajamar su última novela Las Madres. El acto formaba parte del ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería.

El trío estuvo arropado por Antonio Lao, director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Universidad. El salón de actos registró un lleno absoluto para disfrutar de este acto literario.

María del Mar Ruiz explicó en su intervención que “en esta novela los espacios en los que se desarrolla la historia abarcan distintos puntos de la geografía española. Comienza en Madrid y los policías tienen que desplazarse en función de los datos de la investigación, van a ir a La Coruña; a Cubillos, un pueblo abandonado en Soria y van a llegar a San Juan de los Terreros en Almería”.

Ruiz subrayó que “Las madres aparte de ser una novela policíaca es un thriller, un thriller de misterio. La trama de esta novela está muy bien construida, es quizás una de las mayores fortalezas de Las Madres. El narrador en tercera persona de manera consciente nos va ofreciendo información en pequeñas dosis. Nos va descubriendo como la inspectora Elena Blanco y su equipo van avanzando en su investigación”.

“Carmen Mola vuelve con esta novela a sorprendernos, porque de nuevo se pone en entredicho la naturaleza del ser humano, la maldad motivada por la ambición o la locura. De nuevo volvemos a vibrar y a sobrecogernos con una novela protagonizada por la inspectora Elena y sus investigadores”, concluyó María del Mar Ruiz.

Jorge Díaz abrió el turno de intervenciones destacando que les encantaba venir a Almería. “Es uno de los lugares donde nos encanta venir en promoción. Hay muchos sitios donde vamos porque nos toca o porque tenemos que ir, pero Almería lo pedimos el primer día”.

Agustín Martínez habló de la evolución de la inspectora Elena Blanco desde la novela La novia gitana hasta Las madres. “Creo que aparte de la evolución de Elena Blanco a lo largo de este tiempo también hay que ver el crecimiento de Carmen Mola. Nosotros cuando empezamos todo esto con La novia gitana, lo planteamos como un juego entre tres amigos”,

Por su parte, Antonio Mercero apostilló que “el personaje de Elena Blanco que se encuentra el lector en Las Madres es muy distinto a lo visto hasta entonces. Vimos que era muy mujer muy traumada y muy amargada y en Las Madres encontramos una mujer que quiere ser feliz y que cree que se lo merece. Quiere una relación de amor de Zárate”.

Jorge Díaz anunció que “Las madres la teníamos escrita antes de obtener el premio Planeta con La Bestia. El premio Planeta nos ha hecho recorrer toda España menos las Islas Baleares y hemos estado en varios países de Sudamérica. Ahora volver a ponerse a escribir cuesta un poco. La literatura es algo que escribe un señor con chandal para que lea otro en zapatillas”.

“Nosotros lo pasamos muy bien escribiendo” dijo Agustín Martínez. “Esa diversión y ese trabajo donde lo pasamos tan bien se transmite a la novela y el lector lo percibe”, dijo. Antonio Mercero subrayó que “la violencia contra las mujeres la estamos denunciando desde la primera novela, pero es cierto que en Las Madres abrimos el abanico y creo que es la novela más social de las cuatro que protagoniza Elena Blanco”.

Jorge Díaz recordó que cuando empezaron como Carmen Mola fue como una broma. “Muchos nos han dicho que sabían que los libros no estaban escritos por una mujer. Evidentemente cuando empezamos a escribir el nombre de Carmen Mola no existía, fue posterior. Ahora, por un lado tenemos la presión de tener que triunfar cuando al principio no teníamos esa presión y por otro lado, la ventaja, de que hagamos lo que hagamos se va a leer. Seguimos intentando pasarlo bien”.

En lo que respecta a la trama de la novela, Jorge Díaz subrayo que “el éxito de esta novela está marcado por la trama y los personajes”. Agustín Martínez explicó que “es importante la trama y creo que contar bien un historia no es algo habitual en las novelas. Me parece fundamental en la novela negra que el lector se vaya haciendo preguntas y vaya encontrado respuestas. De ahí, surge la necesidad del lector de llegar al final de la novela”.

“Desde nuestra primera novela hemos querido hablar de la violencia contra los débiles, de la violencia contra la mujer y los niños. Cuando empezamos a pensar en la novela nos reunimos y vamos dando ideas. El nacimiento de Las Madres, que después es una novela sobre vientres de alquiler y sobre explotación, es un intento de volver a nuestra primera novela La novia gitana”, dijo Jorge Díaz.

“Las Madres sobre todo es una novela muy entretenida. Tiene una parte social, tiene una parte de denuncia, tiene la denuncia contra la corrupción policial. Pero que nadie se asuste con esto. Es una novela muy divertida y que tiene todas estas cosas”, dijo Jorge Díaz.

En cuanto al futuro, Antonio Mercero señaló que “ya estamos escribiendo, porque al escritor siempre lo acecha la pereza y la autocomplacencia. A nosotros nos gusta escapar de la autocomplacencia. Llevamos escribiendo desde hace meses y tendremos novela nueva en otoño. La siguiente novela se llamara El infierno”.

Agustín Martínez explicó lo que supone el hecho de escribir a seis manos. “Antes de ponernos a escribir la primera línea de una novela hemos estado hablando durante tres meses sobre el argumento. Una de las cosas buenas que nos pasó con el seudónimo de Carmen Mola es que nos permitió una impunidad total a la hora de escribir una novela. Esa impunidad que teníamos al principio es algo que no tenemos que perder, y seguir conservándola”.

Jorge Díaz dejó bien claro que “Carmen Mola no es una franquicia, si no más bien se trata de una marca. Las novelas de Carmen Mola tienen unas características comunes aunque traten de ser distintas. Hay unos elementos de marca muy claros”.