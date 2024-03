Ingrid Bringas: “La poesía contestataria nos permite entender diversos escenarios sociales”

Ingrid Bringas (Monterrey, México) es una escritora y poeta que nace desde las más profundas galerías del alma. Un mundo interior que se presenta como un cuerpo extraño ante el lector, que le invita a reflejarse en cada verso, sometido a las leyes del caos de la poesía, que no es otro que saber que quedas expuesto a uno de los más supremos tribunales a los que el ser humano puede aspirar: a su conciencia. Los poemas de Ingrid Bringas son un revólver a punto de disparar, que estalla en el pecho, en el centro de vuestra heredad y nos desploma, a cada paso de cada verso. Poemas cortos, a forma de balas, que se nos incrustan en las sienes, en el corazón, en los párpados ciegos de los antiguos muelles de la memoria. Poeta contestataria, fiel observadora de la realidad que le rodea, siempre apunto para accionar el gatillo de la poesía, para despertar las mentes, para darnos el aviso que la lucha aún no ha acabado. La escritora participa en el XIII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo que se celebra en MECA Mediterráneo Centro Artístico, en Almería.

-¿Cómo llegaste a la escritura? ¿Qué te motivó que acabases siendo escritora?

-Llegué a encontrarme con la escritura desde muy joven. Primero, como lectora, después con la iniciativa de empezar a escribir también mis propios textos, empecé a formarme en talleres y diplomados de escritura creativa en México, los cuales me dieron las herramientas necesarias para comenzar de lleno en la escritura de la poesía, si bien al inicio la poesía estuvo siempre allí, estuve interesada en otros géneros en los cuales he escrito poco como el cuento o la crónica. Mi principal motivación, fue la necesidad de escribir, de que tenía esa posibilidad de expresarme y como bien he comentado anteriormente en otras entrevistas la poesía es para mí una forma de protesta.

-¿Cómo acometes el acto en sí del proceso creativo?

-Mis procesos creativos no van de rituales, es decir; no tengo un horario fijo de escritura ya que además de escritora trabajo en una oficina día a día, la inspiración digámoslo así me ha encontrado en cualquier parte, puede ser muy temprano, en el teléfono con un cliente de la oficina, preparando documentos etc. Trato por las noches de fijarme horarios para escribir proyectos o bien terminar libros, acompañados de lecturas, mi proceso creativo también va a acompañado de otras artes, trato de documentarme y alimentar mi proceso acercándome a la música, el teatro, la fotografía o las artes plásticas. Creo que todo escritor o artista le viene bien acercarse a otras artes para ampliar sus procesos creativos.

-¿Poesía narrativa/documental o poesía mítica o metanarrativo?

-Me gusta mucho la prosa poética, la soltura en ella. Actualmente mis procesos creativos están enfocados en poesía documental esta me ha permitido tejer un diálogo en lo que sucede dentro de lo social, la tradición y las historias a través de la memoria y lo íntimo. Hay cierta narrativa en mi estructura poética desde la creación de los personajes, y la atmósfera de ficción en ellos, a través de experiencias que nos permiten un ejercicio reflexivo a través de la otredad.

-¿Crees que la poesía debe ser contestataria?

-La poesía contestataria nos permite entender diversos escenarios sociales, es importante, pero sin caer en la poesía de panfleto, siempre existirá ese cuestionamiento del artista ante la consciencia social, la poesía contestataria permite en diversas ocasiones dialogar con problemáticas, reflexionar y contar historias. Solo a través de ello podemos entender un poco a los otros, la historia de ellas y ellos, de diversas comunidades y hacer eco de ello para el futuro.

-¿En tu poesía hay conciencia social? ¿Qué ha hecho que tu poesía roce cuasi la poesía documental?

-No siempre, aunque trato de crear un diálogo en algunas temáticas, es un nexo que me permite crear reflexión con el lector, a forma de asimilar algunas cuestiones sociales y de la estética del mundo que nos rodea. En mi libro Frontera Cuir es digamos, el más claro ejemplo entre lo documental y lo contestatario, trata de visibilizar las problemáticas sociales de la migración dentro de la comunidad LGBTQ+ en América Latina, es una forma también de cuestionarnos sobre los privilegios que tenemos como ciudadanos. La poesía también funge ese papel mediador en la transmisión de mensajes sobre la sociedad actual

-En el panorama literario mexicano, ¿Hay conciencia en los poetas de lo qué está pasando en las diferentes fronteras que bordean México? ¿Hay algún movimiento social que de una forma u otra se haga eco del drama social que sucede?

-En la actualidad hay mucha narrativa y poesía de denuncia ante lo que sucede en México, desde las problemáticas de migración, narcotráfico, feminicidios, desapariciones forzadas, artistas y escritores como Cristina Rivera Garza, Élmer Méndoza, Maricarmen Velasco Ballesteros, Brenda Navarro o Fernanda Melchor son algunos de los escritores que vienen a mi mente y que han tocados estos temas, nos permiten sin lugar a duda profundizar y reflexionar entorno a ello. En México existen diversas A.C (Asociaciones civiles) que luchan por la búsqueda de los desaparecidos como el caso del colectivo Madres buscadoras de Sonora, así como diversas A.C y colectivos en búsqueda de la igualdad en las comunidades LGBTQ+

-¿Qué opinas de la crisis humanitaria que está viviendo México con referencia a la migración de otros países Iberoamericanos hacia Estados Unidos?

-México siempre ha sido un territorio de cruce, sin duda hacen falta políticas sociales y migratorias más justas para toda aquella persona que busca una mejor calidad de vida en su cruce hacia Estado Unidos. Las crisis humanitarias cada vez aumentan más debido a la guerra, el narcotráfico, la falta de oportunidades de empleo y la represión.

-Tu último libro de poemas, ¿Qué te impulso te llevó a escribirlo? ¿A quiénes van dedicado?

-No haber nacido animal es una de mis secretas nostalgias (CONARTE/Laberinto Ediciones) parte del impulso por escribir una serie de poemas que tienen relación con lo animal, así como la estructura del cuerpo y el lenguaje, pero también de la enfermedad y la memoria. Es un libro con ciertos atisbos de la poesía confesional y, su vez de la poesía de la experiencia.

-¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto?

-Estoy trabajando en un proyecto fotográfico sobre nuestra relación con los animales de compañía y en cuanto a la escritura me encuentro terminando dos nuevos poemarios.