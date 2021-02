La Fundación Music For All prepara con ilusión varias iniciativas para su primer año de vida

La recién constituida Fundación Music For All se encuentra preparando lo que será su primer año completo de actividades con la misma ilusión con la que se ha gestado su nacimiento. La Fundación nace a partir de la experiencia desarrollada por a través del festival denominado Cooltural Fest, que organiza el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music SL, que, de hecho, pasó a denominarse en su última edición Cooltural Fest–Music for All.

“Dada la magnitud que tomó el proyecto, la intencionalidad de que siga creciendo y con el objetivo de extrapolar esta iniciativa a otros festivales, conciertos y eventos culturales a nivel nacional, se decide desde la organización del festival crear una Fundación que tenga esta premisa como principal cometido”, explica su presidente, Diego Ferrón.

Así, la Fundación Music For All se define como una organización sin ánimo de lucro que persigue la difusión y promoción de la cultura musical entre todas las personas independientemente de sus capacidades. El proyecto social surgió con la finalidad de facilitar el acceso de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional, tanto a la música, en lo que refiere a su disfrute, como a la industria musical, en lo que refiere a los procesos de producción y creativos.

En este sentido, el concejal de Cultura, Diego Cruz, recuerda que “dicen que la música es el lenguaje universal y, como músico, no puedo estar más de acuerdo. Desde el Área consideramos que la cultura es el mejor instrumento para transmitir valores, dando pasos adelante para hacer que la tolerancia, el respeto, la dignidad y la empatía hacia todas las personas, con independencia de sus capacidades, su sexo o género, sean una de nuestras señas de identidad”.

El Plan Anual de Actividades para el año 2021 está confeccionado con la pretensión de alcanzar la misión y los objetivos de la Fundación. “Gracias a las diferentes actividades musicales y formaciones a través de cursos, jornadas y talleres se impulsará el disfrute de la música por parte de cualquier persona a lo largo de todo el año. Esta agenda de eventos ineludibles también apoyará el impulso de la mujer dentro de la industria musical, a la inclusión social a través de la música y a utilizar este arte como recurso de intervención socioeducativo”, apunta Diego Ferrón.

Plan de actividades

Como viniera realizando desde su nacimiento, todos los eventos musicales de la marca Cooltural, sean Cooltural Fest o Cooltural Go! seguirán contando con una importante y amplia presencia inclusiva, que va desde los nuevos audífonos y mochilas vibratorias, pasando intérpretes en lengua de signos, espacio reservado, preferencia de acceso y otras medidas que se vienen implementando en todas las citas. Por eso, cuando los conciertos vuelvan a celebrarse se seguirá trabajando en esa línea.

Salvo que las circunstancias de la pandemia obliguen a modificaciones, la formación tendrá un papel destacado en verano. Del 30 de junio al 2 de julio se celebrará un curso de verano de la UNED–Motril sobre Claves para una industria musical inclusiva: accesibilidad, diversidad e igualdad y del 12 al 14 de julio la jornada Accesibilidad, discapacidad y diversidad en la música dentro del curso ‘Experiencias exitosas para una sociedad inclusiva’, de los cursos de verano de la UAL. Además, el objetivo es celebrar la segunda edición de las ‘Jornadas sobre discapacidad, diversidad e igualdad en la industria de la música’ a finales del mes de noviembre.

La Fundación Music For All también compartirá su experiencia en otros eventos del sector, como lo hará con el panel ‘Accesibilidad, diversidad e inclusión en los festivales de música independiente’, de la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical que se celebrará en Zamora a finales del mes de marzo y también se trabaja en su participación en el IV Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las personas’ que se celebrará en Málaga en el mes de octubre.

También desde la Fundación están preparando una ‘Guía de accesibilidad e inclusión en festivales de música. Accesibilidad universal y música en vivo’, que sirva de catálogo a todos aquellos festivales y eventos que quieran implementar esta línea de actuación, así como colaborar, impulsar y apoyar a todos aquellos proyectos musicales inclusivos que unen talento y diversidad.