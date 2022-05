Joaquín de la Muela presenta sus dos últimos discos en Roquetas de Mar

Joaquín de la Muela recuerda a Rocío Jurado. “Que puedo decir de Rocío, era de la familia. Pero reconozco que no puedo estar todos los días con los recuerdos porque me volvería loco. Mi historia la reconocerán todos cuando yo ya no esté”.

Ahora acaba de lanzar el octavo disco que se titula La música fue y es… mi vida. En este trabajo aparecen varios temas de José Luis Perales como Balada de una despedida, Su supieras como te amo, Te quiero con el corazón, Hoy me acorde de ti, Buenos días tristeza o No resulta fácil.

Cuando rememora ese tiempo, De la Muela recuerda a su padre. “Mi padre estaba en la cárcel y no teníamos medios. Después estuvo tres años sin que le dieran trabajo por sus ideas políticas. Por eso empecé en la música muy joven. A los 13 años me metí a trabajar en Calzados Olimpia a limpiar cristales y yo iba a Educación y Descanso donde teníamos al Maestro Barco. A las 17 años ya estaba en la orquesta Donaire, y a los 25 años hice mi propia orquesta, Los Ícaros, una formación musical muy famosa en toda España. Fueron más de cinco años inolvidables”.

Ayer jueves precisamente Joaquín de la Muela cumplía 86 años, aunque no los aparenta. En su vida ha habido momentos muy dulces y algunos amargos, pero la música siempre le ha acompañado. Con siete años ya cantaba en el Preventorio del Niño Jesús, que era donde metían a los niños que no tenían para comer. Entré para tres meses y estuve más de tres años”, recuerda.

Este trabajo de Joaquín de la Muela lo ha grabado aprovechando esos momentos más en soledad que pasa desde la muerte de su esposa. “En esas horas del día que estás solo en tu estudio la cabeza no para de pensar. Esa soledad te lleva a la conclusión de que no hay arreglo, y que tienes que vivir solo y caminar hacia adelante, rodeado de tu familia y tus amigos. Yo por suerte, tengo muchos amigos”.

Ocho discos lanzados en 15 años

En los últimos 15 años han salido ocho discos de Joaquín de la Muela. “A pesar de los años dedicado a la música, no tenía un recuerdo de mis actuaciones en televisión y de mis conciertos. Pensé que debería dejar un recuerdo a mis hijos. Ahí surgió el primer disco que lo hice pensando en mi familia y en mis amigos. A partir de ahí fueron surgiendo los nuevos discos, además me hice un estudio propio en mi casa de Aguadulce, y desde ese momento hasta hoy”. En su despacho, las paredes están cubiertas por fotografías de Joaquín con muchos de los artistas a los que ha conocido, muchos de ellos ya fallecidos. “No estoy obsesionado con la edad y estoy feliz por los años que he cumplido. Me he sabido adaptar a mis años y soy consciente de lo que puedo hacer. Tengo muchas reuniones con mis peñas, con mis amigos, mis fiestas y mi barbacoa”. Con el paso de los años, Joaquín de la Muela mira hacia atrás, y está orgulloso del trabajo que ha realizado siempre y el trato con la gente. “El negocio de la música ha cambiado mucho. En nuestra tierra, la representación de artistas la inicié yo, llevábamos todas las orquestas, hacíamos las fiestas de los pueblos. En la agencia tenía once personas trabajando”. En su despacho pasa las mañanas, desayuna en la Cafetería Patri y luego evoca muchos recuerdos. “Recuerdo a Antonio Machín, que una vez que acaba sus actuaciones, nos poníamos a hablar de la vida y se nos hacían las cuatro de la madrugada”.