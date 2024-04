Luca Lazzarini: “Lo que diferencia al ser humano de una máquina es su capacidad de relación”

El Teatro Auditorio de Roquetas acoge mañana martes, 23 de abril a las 20 horas a Luca Lazzarini, director de comunicación Comercial del Banco Mediolanum y speaker que hablará sobre una visión diferente del futuro. Lazzarini llena todos los auditorios y espacios donde participa, ya que aporta ideas nuevas y deja bien claro con sus charlas que para avanzar en todo hay que ser optimista.

-¿Qué ofrece Lazzarini en sus charlas que tanto éxito tienen y qué pretende transmitir al público que acude?

-En esta charla quiero hablar de optimismo, que hoy día hablar de eso ya puede ser hasta un poco provocativo. Quiero hablar de un optimismo racional, o sea, conocimiento que se basa en hechos y en números. No le tengo manía a los pesimistas, pero si hay una categoría que no soporto mucho son los optimistas ingenuos. En muchos aspectos de la época en la que estamos viviendo, igual no le damos la correcta importancia. Hay que poner en valor el optimismo, porque vivimos en un bombardeo constante de noticias negativas.

-Pero hay un problema en la sociedad actual y es que parece que la humanidad casi se cree todo lo que se le dice.

-Hoy en día son muy fáciles de crear las noticias falsas o Fake News, aunque afortunadamente tenemos más herramientas para detectarlas. Pero sí, es una época de infoxicación. Mis padres leían un periódico al día y veían una televisión al día, se asustaban dos veces al día. Hoy te asustas dos veces por segundo.

-Utiliza mucho el término infoxicación. ¿Las redes sociales son tan buenas como se dice o mal utilizadas son tan peligrosas?

-El exceso de información tiene efectos negativos. Ante un exceso de información las decisiones que tenemos que tomar se complican.

-¿La pandemia ha variado ciertos comportamientos en la sociedad actual?

-No dudo que haya tenido cierto impacto, y la pandemia ha cambiado muchas cosas, eso está claro y evidente. Lo que diferencia realmente al ser humano de una máquina es su capacidad de relación. Los seres humanos buscamos esta relación, la calidad de estas relaciones define nuestro nivel de satisfacción y felicidad. Creo que es un mensaje para las empresas. El trato humano vuelve a ser muy importante, todos estamos cansados de ser un número en una empresa.

-No tiene la impresión de que la negatividad en ciertas noticias de economía sume a la población en cierto desasosiego.

-España al igual que otros países como Italia tienen un nivel de cultura financiera muy bajo. En la escuela primaria no se estudia economía, por ejemplo. La comunicación económica se basa en buscar a menudo una vía sencilla, y la vía sencilla para llamar la atención es el miedo. Los seres humanos reaccionamos muy rápido frente al miedo, y esto funciona cuando transmites una información política o económica. Y también es curioso, pero tenemos profesionales para todo como arquitectos, médicos e ingenieros, pero no hay una costumbre de tener a un experto en el sector financiero. En una familia un hijo que juega al tenis tiene un monitor deportivo y sin embargo, la familia no tiene un asesor financiero.

-El concepto de la economía doméstica ha ido variando con el tiempo.

-No era necesario tener conocimiento de inversiones hace 40 años. Mis padres cobraron una pensión que era el 100 por cien de su último sueldo, no tenían necesidad de invertir para su jubilación. Hoy la realidad de un joven de 30 años es muy diferente. El mercado financiero era más sencillo, ya que con dejar el dinero en una cuenta ya tenías una rentabilidad. Hoy el mundo es más complejo y creo que para descifrarlo y para entrar en esta dinámica hace falta un soporte profesional.

-¿Se puede vivir durante mucho tiempo junto a una persona que sea muy pesimista?

-No es posible vivir encerrado en un sótano muchos años, como no es posible comer hamburguesas y patatas fritas durante 20 años. Creo que no es saludable tener al lado a un compañero o compañera que constantemente ve la vida con este prisma.

-Siempre hay una mirada hacia atrás sobre todo en unas generaciones con cierta edad. Siempre se dice: ‘Con lo bien que vivíamos antes’.

-Ahora mismo estamos infinitamente mejor. Se han producido una serie de avances que son evidentes en cualquier ámbito. No hay comparación. Este recuerdo de una vida pasada puede ser llamativo, pero mis abuelos trabajaban en el campo con seis años durante muchas horas, hoy se hace eso y vas a la cárcel. Hemos tenido grandes avances, lo que pasa que hay un enfoque muy fuerte en lo que nos asusta de esta época. El ser humano tiene una extraordinaria capacidad de crear problemas, pero también una gran capacidad de encontrar soluciones. Cada crisis es un acelerador del progreso, permite pasar al escalón siguiente.

-Cuesta llegar a la felicidad y además hoy hay un alto grado de falta de comunicación. ¿Qué está pasando?

-A nivel global el mundo siempre progresa, ya que ha superado dos guerras mundiales, hambruna y muchas crisis. Hoy quizás a un joven español le hablas de un futuro a 20 años y quizás no lo vea con optimismo, pero un joven de la India probablemente tenga otra perspectiva. Encontramos la felicidad a medida que nuestras relaciones sociales son de buen nivel.

-¿Cómo hay que mirar al futuro?

-El futuro mejorará la situación presente tal y como lo ha hecho en la historia de la Humanidad aunque haya momentos duros. Al futuro tenemos que mirarlo con mucha esperanza y con una visión optimista.