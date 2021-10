Padules vuelve a vivir la Recreación de la Paz de las Alpujarras este fin de semana

El alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez ha destacado que “La Recreación Histórica de la Paz de las Alpujarras la celebramos fuera de su fecha tradicional de mayo. La pandemia nos obligó a suspender la edición del año pasado, pero este año, aunque no se pudo celebrar en su tiempo, no queríamos dejar pasar el año sin volver a retomar esta iniciativa turístico-cultural, buque insignia de las recreaciones historias de Almería”.

El diputado de Cultura y Cine ha elogiado “el trabajo serio y con rigor que se ha hecho en favor de recuperar nuestras tradiciones. La recreación no sólo es un evento cultural, sino también un importante atractivo turístico para la comarca, que repercute en riqueza para la Alpujarra almeriense. Otro gran logro y singularidad de este proyecto es que ha sido capaz de generar ilusión en otros municipios para bucear en su patrimonio e intentar ponerlo en valor. Es un programa que ha conseguido crear una oferta turística singular y de calidad”, ha dicho Guzmán.

Dos días intensos de actividades en el municipio

La Recreación de la Paz de las Alpujarras se inicia mañana sábado a las 10:30 con el desfile de tropas, desde la entrada del pueblo hasta la plaza de la Iglesia, donde serán recibidas por las autoridades. A las 11 horas, apertura del campamento y comienzo de actividades. Habrá ejercicios militares (picas, esgrima, formación, etc.), cocina del siglo XVI. Costura y corte de la época; prueba del Armero a los tercios, de armaduras, morriones, etc, tiro de arco, pequeñas escaramuzas, toque de tambores con los moriscos, etc y distintas labores y trabajos de la vida cotidiana en el siglo XVI. A las 17:30 horas, Concierto en la Plaza de la iglesia con el grupo de Música Antigua Hexacordo. El domingo, a las 11:30 horas, exhibición de bailes del siglo XVI, con el grupo de Canarias Adhica. Junto al grupo de Padules dirigidos por Marian de Eli.