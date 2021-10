Sol Ravassa: "Siempre he creído que el buen trabajo y la honestidad eran una carrera de fondo”

Es una persona inquieta. Trabajadora, buena hija y sobre todo una mujer que hace unos años decidió montar una editorial en Almería. Publicaba pocos libros al año, pero lo hacia con una calidad que roza la exquisitez. SoldeSol es su editorial. Ahora llega con más novedades y proyectos nuevos. Presenta una nueva editorial centrada en el cómic.

-¿Cómo surgió la idea?

-Bueno, la línea editorial específica para cómics nació dentro de la editorial SoldeSol, como una colección aparte de su catálogo habitual. Eso sería hace dos o tres años. Empezamos con el número 1, Evania, de Víctor Cara. El responsable de la colección era Santiago Girón, muy conocido en el mundo del cómic, una persona muy válida y activa culturalmente en Almería. Él me fue proponiendo obras, cada vez más interesantes, y hoy por hoy tenemos publicados ya 5 títulos y en cola otros tantos.

-¿Cómo supisteis que era el momento de sacar un sello y no seguir con la colección, como hasta ahora?

-Sacar un sello editorial debe estar justificado por diferencias profundas entre el resto de libros de esa editorial, y no solo consistir en añadir sellos para dar una imagen de grupo editorial. En nuestro caso, la edición de cómics tienen particularidades que se diferencian de la forma habitual de producir el resto de libros de SoldeSol. Fundamentalmente, el tipo de lector es muy distinto. En cuanto al modo de financiación también es diferente, pues el cien por cien de las obras de la editorial Diablo se financian a través de campañas de crowdfunding, y de esto se derivan otros servicios que no tienen lugar en las ediciones de SoldeSol que en su gran mayoría se financian de forma particular. El autor de cómics requiere una información diferente en cuanto a sus opciones y servicios y por tanto necesita una web enfocada a responder a lo que busca. El tipo de impresión, formatos e incluso la maquetación, también difieren de las novelas o ensayos. Todo esto nos llevó a darle a los cómics un lugar y un tratamiento concreto y por eso pasamos de colección a editorial. En realidad, hay cierta “personalidad” en los libros y ellos mismos saben buscar cuál es su lugar.

-Observo en vuestra comunicación, tanto web como en redes sociales, que nombráis mucho el hastag Yo leo #comicindependiente. ¿A qué os referís cuando habláis de cómic independiente?

-Los nuevos formatos de entretenimiento, como plataformas en streaming o videojuegos, están desplazando poco a poco a las obras impresas y la rentabilidad de éstas obliga a que las industria editorial se centre en producir títulos que sean muy populares y atraigan grandes seguidores, básicamente manga y superhéroes. En esta situación, muchas historias originales, que no están dentro las grandes corrientes, tienen menos visibilidad o se rechazan porque no se prevé que vayan a tener los beneficios suficientes. Sin embargo, existe un colectivo de lectores que precisamente están interesados por estos cómics que están fuera de lo comercial y cuentan grandes historias. Esto es el cómic independiente y con la editorial Diablo pretendemos precisamente publicar este contenido para que tengan acceso y lo disfruten estos lectores.

-¿De dónde viene el nombre?

-Viene de la Asociación Cultural Diablo, una asociación muy activa, de El Ejido, que lleva más de una docena de años produciendo actividades relacionadas con el cómic como talleres, eventos, exposiciones, etc. El equipo editorial está compuesto por 3 miembros de la asociación y me pareció muy oportuno que la editorial llevara su nombre.

-Entonces cuentas con un equipo en la editorial.

-Sí, Santi Girón es el editor. Está en contacto con los autores, les asesora y selecciona las obras. Víctor Cara es el experto en proyectos de micromecenazgo, asesora a los autores en todo lo relacionado con la campaña a través de Verkami y lanza las campañas. Y Tato Castillo es el diseñador, colorista y rotulista, además de relaciones públicas y quien gestiona las redes sociales. Marta, la correctora de textos y luego estoy yo, coordinando a todos y dando el soporte en producción.

-Por lo que dices también seguís criterio de selección, como en SoldeSol.

-Sí. Buscamos historias originales, con un argumento sólido, una narrativa visual correcta y los dibujos, claro está, con una calidad profesional. En cuanto al tipo de historias, si bien estamos abiertos a todos los géneros, sí que valoramos más positivamente que la historia pueda seriarse y tener continuidad. Por otro lado, de cara a que una vez terminada la campaña los mecenas no deban esperar mucho para recibir el libro, también pedimos que al momento de lanzar la campaña el cómic esté terminado al 25 por ciento como mínimo. El trabajo de rotulación y de color son servicios que ofrecemos al autor que prefiera delegarlo.

-Empezaste con una editorial hace…

-Seis años y pico, ya.

-Seis años… y ya tienes otra editorial más. ¿Cómo se consigue llevar todo eso?

-Por suerte no estoy sola y cuento con la ayuda de Patricia, Diana, Aurora y Marta. Y además estamos consolidándonos porque ahora presentamos una nueva editorial, pero no será la única sorpresa que presente. Tenemos preparadas algunas noticias más dentro de SoldeSol.

-Me alegra saber que todo va sobre ruedas.

-Sí. La verdad es que siempre he creído que el buen trabajo y la honestidad eran una carrera de fondo, me alegra estar viendo los resultados, pero es cierto que no me planteé en su momento tener más de una editorial. Creo que las ocasiones surgen y, si estás rodeada de personas competentes, hay que decir ‘sí’ y arriesgarse. Es una suerte conocer a Santi Girón y a toda la gente de la asociación Diablo y a los de la Duna, en Almería. Son gente maravillosa y muy capaz con la que me iría al fin del mundo.

-¿Y cuándo vais a presentar la editorial?

-Pues la fecha es este domingo día 3 de octubre a las 10:30 horas, en el Auditorio de El Ejido dentro de las actividades que organiza el Festicómic, que durará todo el fin de semana. Espero que todo el mundo que pueda asistir vaya a acompañarnos. Aprovecharemos también para lanzar el nuevo título, que será el número 6, siguiendo la numeración de la colección de Soldesol, Evania 2, de Víctor Cara. Fue un éxito el primer tomo y esperamos que este segundo tenga como mínimo la misma acogida. A parte de Evania, tenemos ya otros 4 títulos pendientes de lanzar, pero preferimos ‘dosificarlos’ para volcar todas las energías y la atención de la editorial en cada uno. Nuestra idea es publicar tres cómics al año.

-¿Cómo se puede contactar con vosotros?

-Tenemos la web EditorialDiabloComics.com, pueden enviarnos los proyectos por correo a info@editorialdiablocomics.com y seguirnos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter con @ediablocomics.