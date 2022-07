Los 12 artistas imprescindibles del Festival Dreambeach

Con vistas a la apertura, mañana miércoles de Dreambeach Villaricos, la mayoría de los dreamers elaboran un mapa particular de las actuaciones que no se pueden perder a lo largo de la 8ª edición del macrofestival de música electrónica. No es fácil escoger entre un centenar de estrellas internacionales, pero se proponen una variada selección de artistas que abarca varios géneros presentes en la cita (EDM, Techno, Drum & Bass, Hardstyle, Trance, Hip-hop)…

Alesso actúa el Jueves 14 de julio. El sueco es uno de los más exuberantes iconos de la generación EDM y debutará en Villaricos-Palomares tras años de peticiones por parte de los dreamers. Virtuoso pianista y productor, ha crecido como artista bajo la tutela de su compatriota Sebastian Ingrosso, de Swedish House Mafia. Es autor de himnos emblemáticos de la música dance comercial como If I Lose Myself y Something Just Like This. Ha acompañado como telonero a Madonna en giras y su distintivo sonido Progressive Househa triunfado en citas punteras como Coachella, EDC, Ultra y Tomorrowland.

Nina Kraviz actúa el Jueves, 14 de julio. A sus 39 años, la rusa es una de las grandes damas mundiales del Techno. Su historia personal es de novela: nacida en la fría Siberia, trabajó como dentista en un hospital de veteranos hasta que su pasión por la música se convirtió en su oficio tras su paso por la Red Bull Music Academy de Melbourne. Desde 2013 dirige su propio sello discográfico, llamado Trip Recordings. Últimamente se ha visto envuelta en la polémica al anunciarse que tres festivales de EEUU, Holanda y Alemania cancelaron sus apariciones al interpretar que su postura pública ante la invasión rusa de Ucrania era tibia. La artista respondió: “Soy músico y nunca he estado involucrada en apoyar a políticos o partidos políticos, ni planeo hacerlo en el futuro. No entiendo la política o los procesos sociales que genera. Por eso no creo que sea correcto hablar de ello en las redes sociales".

Bizarrap actúa el Jueves, 14 de julio. El DJ y productor argentino Bizarrap visita este verano España por primera vez y en Dreambeach va a ofrecer su mayor show en Europa. Gonzalo Conde, de 23 años, es un fenómeno musical que arrasa entre los adolescentes de todo el mundo hispano. Produciendo música desde su habitación, ha logrado 10 millones de fans en Instagram, 15 millones de reproducciones mensuales en Spotify y casi 12 millones de suscriptores en YouTube, donde supera las 3.500 millones de visionados acumulados en todos sus videos. En los últimos Grammy Latinos obtuvo 4 nominaciones. No ganó ninguno, pero salió de la gala como el artista revelación. Cada mes es un acontecimiento en YouTube el lanzamiento de sus Music Sessions, un recital de Trap con un invitado estrella.

I Am Hardstyle actúa el Viernes, 15 de julio. No se trata de un artista, sino de una marca de eventos y de todo un movimiento. I Am Hardstyle es el nombre con el que el DJ holandés Brennan Heart gira por el mundo poniendo festivales y clubs patas arriba. El Hardstyle se caracteriza por un ritmo con altas pulsaciones (unos 150 beats por minuto), un bombo contundente, y la mezcla de sonidos distorsionados y melódicos. Se baila saltando y con movimientos coreografiados dirigidos desde la cabina del DJ. Las fiestas de este estilo son muy divertidas y se queman toneladas de calorías.

Richie Hawtin actúa el viernes, 15 de julio. En Dreambeach, el prestigioso DJ y productor Richie Hawtin recibirá un tributo por sus 30 años innovando en la música. Ofrecerá un opening set especial el viernes en la Dreams Tent ante 10.000 ravers a la hora de la puesta de sol. Además de un fino músico, Hawtin (Banbury, Reino Unido, 1970) es un inagotable creador plástico, un creador de tendencias tecnológicas y un emprendedor visionario. Entre sus innovaciones, destaca su exploración de sonidos experimentales bajo los alias Plastikman y F.U.S.E. y, más recientemente, su contribución al diseño de Model 1, una disruptiva mesa de mezclas que ha redefinido el arte del deejaying.

Deep Dish actúa el viernes, 15 de julio. Deep Dish es un legendario dúo disuelto en 2006 que ha elegido Almería como escenario de una de sus escasas y exclusivísimas reapariciones. Originarios de Washington (EEUU), influyeron decisivamente en la definición de la electrónica underground en los 90 y 2000. Su álbum ‘Junk Science’ los lanzó a la fama y durante casi una década fueron los productores y remezcladores más perseguidos por artistas de la talla de The Rolling Stones, Pet Shop Boys, Tina Turner, Michael Jackson o Eminem.

Dimitri Vegas & Like Mike actúa el viernes, 15 de julio. Dos veces galardonados como los disc jockeys número uno de los mundo (Top 100 DJ Mag 2015 y 2019), Dimitri Vegas & Like Mike son los DJs de sonido big room -electrónica comercial hecha a medida de los grandes festivales- más famosos del mundo. Reconocidos como los reyes de Tomorrowland, han puesto patas arriba la escena global en festivales como EDC Las Vegas, EXIT, Parookaville, Untold y Creamfields. Además, han logrado trascender al ámbito del sonido dance con irrupciones sonadas en la cultural popular.

Shaquille O'Neal Aka Dj Diesel actúan el sábado, 16 de julio. La leyenda del baloncesto (4 anillos de la NBA, 14 veces All-Star y un largo etcétera) comenzó a dedicarse en serio a la música electrónica en 2015, pero el mundo no descubrió esta faceta suya hasta 2019. Ese verano dio la campanada al aparecer en Tomorrowland. En sus sesiones se presenta con el alias DJ Diesel y suele mezclar estilos estridentes como Dubstep, Bass House y Hip-hop. Recién cumplidos los 50 años, su carrera en la música va viento en popa.

Illenium actúa el sábado, 16 de julio. Los dreamers venían reclamado desde hacia años a este DJ y productor americano de Future Bass, artista multiplatino y candidato al Grammy en la última edición de los premios con su álbum 'Fallen Embers'. Nacido de Chicago hace 31 años, es el productor estadounidense de electrónica más talentoso de su generación. Es cabeza de cartel habitual en Ultra, Lollapalooza y otros festivales líderes y uno de sus hits más recientes es 'Wouldn’t Change A Thing'. El gran público le conoce, sobre todo, por el éxito viral de 'Takeaway', que roza los 500 millones de reproducciones en Spotify.

Noisia actúa el sábado, 16 de julio. El trío holandés de Drum & Bass ofrecerá el en escenario Open Air su último concierto en España antes de su disolución. Dreambeach forma parte de un puñado de festivales europeos donde recalará la gira de despedida ‘It's never the right time’, con la que el legendaria banda de Groningen (Holanda) pondrá fin a 20 años de sonidos callejeros, desasosegantes y agresivos. Sus integrantes, Nik Roos, Martijn van Sonderen y Thijs de Vlieger, plasmaron esa identidad urbana en su último álbum de estudio, ‘Outer Edges’ (2016), una oscura obra maestra que discurre entre sonidos Electro, Breakbeat y violento Neurofunk.

Krewella actúa el sábado, 16 de julio. El dúo compuesto por las hermanas estadounidenses de origen iraní Jahan y Yasmine Yousaf ya estuvo en Villaricos en 2014. Ocho años después, Krewella regresa al escenario Open Air, donde suelen retumbar los sonidos más estridentes del Drum & Bass. Volverán a emocionar con sus eclécticas mezclas -EDM, Electro House, dance pop, Hard Bass y todo lo que se les ocurra- acompañadas por sus voces en directo. Su show formará parte del takeover exclusivo de Monstercat, uno de los sellos de Dubstep y Bass Music más prestigiosos del mundo.

Boris Brejcha actúa el sábado, 16 de julio. El alemán Boris Brejcha es uno de los disc jockeys de Techno más codiciados del momento. Ha creado un nuevo sonido que él llama High-Tech Minimal y es un tipo de Techno muy melódico y fácil de bailar que gusta tanto a los puristas del género como al público que sólo se acerca a la electrónica de vez en cuando. Actúa con una máscara carnavalesca veneciana porque tiene la cara desfigurada por el famoso accidente áereo de Rammstein en 1988. A diferencia de la mayoría de los DJs, Brejcha se caracteriza por tocar en sus sets solo la música que él produce.