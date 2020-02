La complejidad del alma humana vista a través de la obra de Edgar Allan Poe

Una de las máxima figuras internacionales en el estudio de la obra de Edgar Allan Poe ha visitado este martes, la Universidad de Almería. J. Gerald Kennedy ha ofrecido una conferencia sobre ‘La caída de la Casa Usher’ uno de los cuentos más famosos del escritor norteamericano. Kennedy participará en la II Conferencia Internacional EAPSA, ‘Beyond Childhood and Adolescence…Growing with Edgar Allan Poe’, organizada por la Facultad de Humanidades de la UAL en honor a la figura del escritor norteamericano, que se desarrollará entre el miércoles y viernes de esta semana.

El organizador del evento, José Ramón Ibáñez, se ha mostrado orgulloso de poder contar en la UAL con la presencia del profesor Kennedy y ha sido en encargo de presentar y alabar su figura antes del inicio de su conferencia.

J. Gerald Kennedy ha elegido como tema de su conferencia el cuento ‘La caída de la Casa Usher’ no solo por ser el más famosos y uno de obligada lectura para los estudiantes, sino porque “a pesar de su simplicidad es de los más complejos y quiero sacar a la luz toda la riqueza que contiene”.

Así, a lo largo de su ponencia ha ido desgranando esta obra “muy rica en su complejidad psicológica”. En ella, explica, “hay mucho más de lo que se puede ver a simple vista teniendo especial protagonismo la complejidad del alma humana. Además contiene partes verdaderamente escabrosas”.

Kennedy ha señalado que su estudio sobre la obra de quien está considerado como uno de los maestros universales del relato corto y renovador de la novela gótica, con destacados cuentos de terror, tendrá continuidad con la publicación de un próximo libro que se titulará ‘Introduciéndonos en los sombrío’.

Este experto en literatura americana tiene, entre otros reconocimientos, el Premio Patrick F. Quinn 2017 (Asociación de Estudios Poe) al mejor libro en 2016 por ‘Strange Nation: Literary Nationalism and Cultural Conflicts in the Age of Poe’.

La II Conferencia Internacional ‘Beyond Childhood and Adolescence…Growing with Edgar Allan Poe’ contará con la presencia de grandes expertos tanto nacionales como internacionales que abordarán temas como la adaptación televisiva, la psicología o las traducciones de la obra del escritor de Boston.