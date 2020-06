Finalmente este verano no se celebrará en Cuevas del Almanzora el Dreambeach por culpa de la pandemia del coronavirus. Así lo ha anunciado la organización del evento a través de un comunicado público este jueves. El festival de música electrónica más importante de España que se celebra cada verano en Villaricos y Palomares ha anunciado hoy el aplazamiento al año 2021 de su 8ª edición, que iba a tener lugar del 5 al 9 de agosto de 2020, "para proteger a 'dreamers' y personal del festival del riesgo de contagio de COVID-19". El evento se celebrará del 4 al 8 de agosto de 2021.

¿Que hago ahora con mis entradas? Es la gran pregunta que hoy se hacen las más de 30.000 personas que ya las habían comprado antes del inicio de la pandemia y en previsión de poder disfrutar este verano de un espectáculo de tirón internacional. La respuesta la ha dado la organización esta mañana. Las entradas adquiridas serán válidas para el festival de 2021 sin necesidad de ningún trámite. No obstante, a partir de este viernes se abre un plazo de 14 días para que contactar con el punto de venta (Dreambeach o en la ticketera donde adquirieron sus abonos) en el caso de que los compradores quieran la devolución del dinero. "Por supuesto, todos los derechos de los compradores serán respetados. El proceso de devolución se realizará según lo que marcan las leyes del Estado", aseguran.

El festival recomienda a los 'dreamers' que se queden las entradas ya compradas. "¡Danos un voto de confianza y espera a ver el gran espectáculo que vamos a preparar en 2021!", aseguran en su comunicado. Eso sí, han querido dejar claro que el cartel del evento que se celebrará del 4 al 8 de agosto del próximo año será similar pero habrá cambios. Por ejemplo, uno de los grandes atractivos ya no estará al confirmarse la baja del dúo The Chainsmokers. "Es un revés y lo sentimos de corazón, pero pronto anunciaremos a un nuevo cabeza de cartel que nos compensará esta pérdida", anuncian desde la organización del Dreambeach. "Es uno de los días más difíciles desde la fundación del festival".

La tardanza en comunicar la decisión (a pesar de que la mayoría de festivales ya se habían cancelado) se debe a que "desde que estalló la crisis por COVID-19 confiábamos en un milagro que venciera a la pandemia a tiempo", confiesan. "Aunque su incidencia se ha reducido, aún no se dan las condiciones para garantizar la salud de dreamers y trabajadores del festival. Por eso, nos vemos obligados a aplazar la 8ª edición de Dreambeach, que iba a tener lugar del 5 al 9 de agosto". La edición 2020 de Dreambeach esperaba recibir unos 160.000 amantes de la música electrónica de toda España. Su cartel musical estaba completo al 80% y en él destacaban DJs como Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Alison Wonderland, Richie Hawtin, Deep Dish, Maceo Plex, Paco Osuna, Luciano o Noisia, en su concierto de despedida en España. También iba a albergar actuaciones llamativas como la de DJ Diesel, el alias musical de la ex estrella de la NBA Shaquille O’Neal, o la del reggaetonero Bad Bunny.

Premiado el año pasado como el Mejor Festival Iberoamericano de Música Electrónica en los Vicious Music Awards y distinguido entre los 50 mejores festivales del mundo por la prestigiosa revista británica Dj Mag, Dreambeach es una de las marcas festivaleras más reconocidas en España y cada vez más en Europa. Organizado por el Grupo Hermanos Toro, uno de los promotores musicales más importantes de España, en su primera edición, en 2013, congregó a 60.000 personas a lo largo de dos días de fiesta. Año tras año ha crecido hasta los cinco días de fiesta y esperaba recibir a más de 160.000 asistentes en esta edición. En enero de 2019 inició su expansión global con una primera edición internacional en Chile y en septiembre puso un pie con un minievento en Portugal.

Dreambeach ha basado su crecimiento en una valiente política de contrataciones que ha permitido traer a Almería a los mejores artistas del mundo —deejays como Martin Garrix, Hardwell, Armin van Buuren, David Guetta, Tiësto, Carl Cox, Richie Hawtin o Ricardo Villalobos, bandas como The Prodigy o Pendulum, y cantantes como Snoop Dog, 50Cent o Anuel AA—, una producción técnica y audiovisual grandiosa, una estrategia de precios asequibles para el bolsillo de su target principal (18-25 años) y un uso intensivo de las redes sociales. Dreambeach emplea en cada edición a cerca de mil personas, genera un impacto económico en la provincia almeriense de 15 millones de euros y es reconocido por instituciones y empresarios como uno de los motores de atracción turística de la comarca del Levante almeriense.