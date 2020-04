Más de 140 grupos se inscriben en el concurso de bandas de Cooltural Fest

Ara, Atientas, Cabana, Cenit, El Capitán Elefante, Finta, Flamingos, Joven Dolores, Lora, Los Fesser, Lunáticos, Marsella, Naponia, Octubre Polar, Panic Relief, Serralba, Sin Mala Intención, Six To Fix, Superlaser y The Death of Robert. Estos son los nombres de las veinte formaciones clasificadas para la tercera edición del concurso de bandas de Cooltural Fest.

Nuevamente, un gran dato de participación viene a demostrar el excelente estado de forma del festival puesto que han sido más de 140 bandas y artistas de toda España las que se registraron para tener, como premio final, ser incluidos en el cartel para edición 2020 de Cooltural Fest que se celebrará del 20 al 23 de agosto. Un nuevo atractivo para un festival, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, que se ha hecho un hueco entre los más consolidados eventos del circuito musical.

En esta segunda y última fase participa tanto el público como un Jurado Profesional compuesto por expertos del sector. Por un lado el público determinará las bandas que más le gusten mediante sus votos, a través de la página oficial de Facebook del Festival en https://www.facebook.com/coolturalfestoficial/. Los fans podrán votar hasta el 15 de mayo a tantos grupos como deseen de todos los inscritos. La banda más votada en Facebook obtendrá 20 puntos que acumulará para la puntuación final, la siguiente más votada 19 puntos, y así consecutivamente hasta llegar a la banda menos votada por el público que obtendrá 1 punto.

Esta puntuación se sumará a la puntuación del Jurado Profesional. Cada uno de los miembros del Jurado puntuará a las 20 bandas, otorgándole 20 puntos a la banda que más le guste, 19 puntos a la siguiente que más le guste, y así consecutivamente hasta llegar a 1 punto a la que menos le guste. Se sumarán las puntuaciones del público a las del Jurado Profesional y la banda que logre mayor puntuación serán la ganadora de la tercera edición del Concurso de Bandas Cooltural Fest Music For All.

El vencedor se sumará a una ‘gran familia’, que todavía no está cerrada, donde ya están para los dos escenarios del recinto de conciertos: Amaral, Leiva, 091, Xoel López, Fuel Fandango, León Benavente, Novedades Carminha, Rayden, Guitarricadelafuente, Antílopez, Rufus T. Firefly, Dani Fernández, Delaporte, Anier, La La Love You, Siete de Picas, Rayo, Monterrosa, The Levitants, Arde Bogotá, Ginebras, Casino, Olivia, Código Bushido, Volver y Baur.

En el escenario Playa ya se conoce la presencia de Ladilla Rusa, Alis, Veintiuno, Santero y Los Muchachos y Marcelo Criminal. A ello se suma la gran fiesta de bienvenida, con Coque Malla, Ciudad Jara, Cariño, Profesor Popsnuggle y The Dry Mouths y la ruta gastromusical, con Break The Senses, AA Mamá, Fizzy Soup, La Trinidad, Ten Shots and KO y Tiburón 2.

La tercera edición de Cooltural Fest (Almería, 20 a 23 de agosto), organizado por Crash Music SL y con la colaboración del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, superará los 70 nombres en el cartel entre todos los participantes en los distintos escenarios, carpas y otras iniciativas que se desarrollarán durante el festival. La venta anticipada de abonos generales y ‘Be Cool’ continúan disponibles en la web del festival, www.coolturalfest.com.

Hay que recordar que Cooltural Fest ha puesto en marcha los Friendly Ticket de Wegow, que permiten comprar la entrada para Cooltural Fest 2020 o Cooltural Live entre el 20 de marzo y hasta el 30 de abril, con la posibilidad de que se pueda devolver el importe, incluidos gastos de gestión.