"Nos ha quedado una grabación honesta, pura y emocionante"

El próximo 11 de noviembre, a las 11 horas, verá la luz Flos Campi, una obra compuesta por Michael Thomas y que interpreta junto a la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), a la que dirige, y el Coro Infantil Pedro Mena de Adra. Más de 20 plataformas digitales, entre las que se encuentran iTunes, Spotify o Amazon pondrán a disposición de su público esta pieza grabada en el Convento de Las Puras e inspirada en las miserias de la I Guerra Mundial y de cómo este sangriento episodio privó de oportunidades a los más jóvenes de la época justo cuando se cumplen 100 años del fin del conflicto.

-¿Qué es 'Flos Campi' y cómo surge la idea de llevarlo a cabo?

-Me impresionó la labor que realiza el coro de niños de Adra, con su director, José Antonio Pérez, al frente. Por eso, quise hacer algo con ellos para el concierto de Semana Santa. Ya el año pasado habíamos tocado una versión del 'Ego Flos Campi' de Monteverdi elaborada por mí, una versión mucho más sinfónica. En esta obra tratamos de hacer ver que los niños son como las flores del campo, es decir, inocentes, y la infancia es algo que debería ser sagrado, algo que no siempre ocurre. Sobre todo, cuando tienen que coger las armas y formar parte de un ejército. Entonces, se me ocurrió la idea de explicar la situación de los niños soldados en la I Guerra Mundial, situación que por desgracia sigue existiendo hoy en día en algunas partes del mundo. He querido reflejar a esos niños con las voces de los niños del coro, siendo ellos, también niños, los que pidan igualdad de oportunidades para todos.

-¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con el coro?

-Al principio, yo acudía como mero espectador para realizar retoques. Estuvieron cantando la letra, que está en inglés, español y latín, y quizás no llegaron a entender todo lo que decía. No obstante, yo fui traduciendo casi todo con la ayuda de su director. Hicieron un muy buen trabajo, ya que no es fácil cantar una pieza tribilingüe. Al final, hemos conseguido que comprendan de qué va, ya que hemos hablado mucho del tema durante los ensayos.

-Y la obra, ¿cómo es musicalmente hablando?

-En esta obra encontramos dos mundos. El primero de esos mundos está relacionado con la música de principios del barroco o renacentista. Incluso, en el primer y último movimiento, y también en el cuarto de toda la obra, el sonido es más bien de una pieza religiosa. Y los otros cuatro pertenecen a un mundo sonoro totalmente diferente, con un estilo más dramático y romántico

-¿Cómo ha sido todo el proceso de montaje (ensayos, grabación)?

-Hicimos tres ensayos antes del concierto de la Catedral, solo el coro, su trabajo y yo. Tras el concierto, en el cual el coro rindió homenaje a Gabriel Cruz, recibimos muchos comentarios positivos sobre la obra, por lo que decidimos grabar la pieza en el Convento de las Puras, ya que el templo cuenta con una acústica muy peculiar. En un solo día hicimos la grabación y, en tres, la masterización, todo ello con un gran profesional como es el técnico Orlando Regidor. Nos ha quedado una grabación realmente honesta, pura y emocionante. Se puede escuchar como si estuvieras allí sentado.

-Y con un resultado tan bueno, se decidió que lo mejor era publicarlo en las principales plataformas digitales para que todo el mundo pueda escucharla.

-Sí, y yo no soy ningún experto en redes sociales. Todas mis grabaciones hasta la fecha han consistido en grabar un disco, así que esto es nuevo para mí. Una experiencia diferente.

-Toda la orquesta ha comentado que la profesionalidad de estos niños es increíble. La disciplina es algo que nace de los propios niños. Su director no tiene que levantar la voz y, pese a todo, cuenta con absoluta atención. Siempre me han gustado las voces blancas como las de estos niños, por lo que ha sido un honor poder compartir esta experiencia con ellos, con los niños.

-Ustedes ya tienen el ejemplo del trabajo duro de los niños de la Orquesta Joven e Infantil de Almería (OJAL y OIAL).

-Este proyecto se ha convertido, como ya ha dicho en numerosas ocasiones el alcalde de Almería, en el orgullo de la ciudad. Yo he hablado con gente de Barcelona o Madrid y ya conocen el proyecto que se está realizando aquí. Es la envidia de muchas partes de España, y es que no existe nada así en ninguna otra parte del país. Son niños que se toman su trabajo muy en serio y convierten en un placer el trabajar con ellos. Además, al mismo tiempo lo pasan bien.

-Y por último, ¿cuáles son las pretensiones de 'Flos Campi' y cuál es el objetivo al que se desea llegar?

-El objetivo, egoístamente, es que esto genere más actuaciones con la OCAL y el Coro Infantil Pedro Mena. Las previsiones, para ellos, creo que ya se han cumplido. Grabar el disco y poder escuchar sus voces les ha hecho muy felices, y es con lo que hay que quedarse. Aunque lo que realmente me gustaría es que esta obra quedase 'antigua' pronto y que los niños de este mundo no tengan que pasar por experiencias tan duras como las que relatamos en ella.