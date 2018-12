A lo ANTONIO Salas

Perdón por sentarme en tu butaca. Si fuera honesto, no iría hoy al Bernabéu. Pero puede más la tentación de ver en directo uno de los mayores eventos de la historia del fútbol que el orgullo de participar en tal injusticia", escribía Hugo Cerezo anteayer en Marca. El que escribe estas líneas cayó en la misma tentación unos días antes. El problema vino a la hora de elegir las localidades, puesto que no era plan de esperar hasta el último momento para que se liberasen y a mitad de semana sólo había en el Fondo Sur, donde se colocó la hinchada de Boca. Germán, monitor del benjamín del Poli Almería y natural de Buenos Aires, es de River hasta la médula, por lo que imagínense vivir la vuelta de la final de la Libertadores rodeado de seguidores del eterno rival. El pobre se desquitó en la previa en la Plaza de Cuzco, pero sufrió más de la cuenta en el Bernabéu. El plan se inició antes de entrar en el coliseo blanco, eligiendo la ropa. Ninguno podíamos llevar ninguna prenda roja (ni azul, no era cuestión). Eso sí, la bufanda de Boca no me pudo faltar para vestirse de Antonio Salas. Dentro del campo, disfrazarse de aficionado de Boca, uniéndose a algún cántico mofándose de River (son varios los que le recuerdan su descenso a la segunda argentina). Eso sí, Germán se mantuvo callado, pasando desapercibido como puso. Era demasiado para él, por lo que a partir del pitido inicial decidí unirme a su penitencia, optando por el silencio. Tras el gol de Benedetto, con la pertinente tristeza, llegó la remontada, tocándome Germán con el codo, como si no me hubiese enterado. Con la expulsión de Barrios empatizamos con los seguidores de Boca, así como en la recta final, criticando a su DT. El Antonio Salas del benjamín del Poli supo mantener la compostura para soltar su grito de alegría diez minutos después, cuando se cerró la puerta del taxi que nos llevó a la estación de autobuses.