Adiós Alfonso, hola Turki

Tenía que llegar el día. Finalmente, el 2 de agosto de 2019 será la fecha que dentro de unos años, vaya usted a saber cuántos y por qué, recordaremos como la del inicio del mandato de Turki Al Alshik en la UD Almería, que en redes sociales lo recibe bajo tratamiento de "su excelencia". Por su parte, Alfonso García, aparte de recibir 20 kilos y evitar tener que hacer frente a algunos pagos pendientes, se retira asegurando de momento la continuidad de su hija Lorena al frente de la Fundación, que ya ha recibido una primera inyección económica por parte del jeque. Volviendo a Turki, quisiera destacar que su figura será la de propietario. Para todo lo demás, apunten el nombre de Mohamed El Assy si no lo tenían apuntado, ya que el club también en sus redes lo presentó como nuevo Director General. Y aquí mi aportación: no pierdan de vista la agencia MGB. De momento, a falta de confirmación oficial, Corona dejará la dirección deportiva y su sustituto será el argentino Darío Drudi, mientras que tampoco aportaré gran novedad si escribo que el portugués Pedro Emanuel es el entrenador de confianza del jeque, que ya le ha dado el jaque mate a Óscar Fernández. Pena es poco. Escribo esto, vaya por delante, en la misma tarde del viernes, en medio de noticias y rumores, en medio de una oleada de posts y tuits. Imposible, para bien o mal, leer todo. Más que imposible escribir muchas novedades y muy improbable que, entre que termino de escribir, se publica y llega a usted que me lee, no se hayan producido más novedades. Disculpas si algo de lo expuesto ha sido contradicho por la rabiosa actualidad. Para acabar, es de bien nacido ser agradecido con Alfonso García tras casi dos décadas al frente de la nave rojiblanca, con sus luces y sombras, faltaría más. Los presidentes también están de paso. Después de cada cambio, de cada ida y venida, ¿qué y quiénes quedan? ¿El silencio? No, la afición, los aficionados. Permanezcamos unidos o volvamos a unirnos. Almería: Unión. Continuará…