Cuentan que un entrenador de fútbol base de Melilla iba al peluquero antes de cada encuentro, se ponía sus mejores galas y contrataba un fotógrafo para que le echase fotos durante el partido. Definía mejor el término 'egocentrismo' que la propia RAE, esa que recibe patadas y más patadas. Sin embargo, sí es bonito acabar un encuentro de prebenjamines, benjamines o alevines y ver desde el ordenador o móvil una gran cantidad de fotografías de calidad del choque en el que han participado horas antes los niños. No es fácil que eso ocurra en estas categorías, pero el que suscribe ha tenido y tiene la suerte tanto la pasada campaña como esta de ver la cara de felicidad de los pequeños en las imágenes que recuerdan esa jugada de ensueño o ese gol esperado. Alfonso y Paco lo hacen posible. El último es un fotógrafo aficionado, padre de un niño que militaba en el prebenjamín del Oriente que entrenaba el curso anterior este periodista. Con su gorra siempre, no perdía detalle del encuentro con su objetivo, respetando al entrenador aunque estuviese a apenas un par de metros de esa charla técnica en la que se regañaba a su vástago. En este ejercicio el benjamín del Poli Almería disfruta de sus preciosas imágenes. En el mismo club está Alfonso, otro amante de la fotografía. Lo mismo se encarga de las redes sociales que busca ropa para los jugadores, incluso espera a ese futbolista del sénior al que no le da tiempo ir en autocar por motivos laborables para hacer de taxista y llevarlo a campos de la geografía andaluza. Con su cámara se encarga de inmortalizar los encuentros del sénior en forma de imágenes, incluso de equipos de otras categorías, siendo el más afortunado el alevín al estar su hijo en el mismo. Contar con recuerdos como los que regalan cada semana Alfonso y Paco es un privilegio, del que habrá que estar siempre agradecido por eso de que no disfrutan del partido como el resto...