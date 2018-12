Alfonso sabe mucho

Londres, 13 de diciembre de 2018. Estimado Navarro, la noticia que adelantaste ayer acerca de las primas por partido ganado en casa explica muchas cosas de este inicio liguero. Se pueden hacer muchas lecturas de esa información y yo me quedo con que Alfonso sabía perfectamente que el equipo no iba a ganar los 21 partidos como local, con lo que la inversión no era tan arriesgada. Sí me sorprende que accediera a pagar los 2.000 euros a los 25 componentes de la plantilla, incluso los lesionados. Eso, sin duda, ayuda a formar equipo y a mantener a todo el mundo enchufado. A los jugadores poco se les puede reprochar. Además, la mayoría cobra sueldos muy bajos, muchos de ellos cobran solo el mínimo exigido por la LFP, así que me alegro de que tengan este incentivo extra que, además, repercute de forma positiva en lo deportivo. Ojalá que Alfonso se rasque más el bolsillo de aquí al final de liga. Dinero tiene de sobra, máxime tras su austera planificación en verano y su poca inversión…