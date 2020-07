Jesús es, junto con sus hermanos y primas, uno de mis viejos compañeros de fatigas rojiblancas, cuando éramos apenas una veintena de aficionados los que nos desplazábamos y el Juan Rojas mostraba mucho más cemento que gente en las gradas. El domingo tuiteaba "la segunda división es alucinante", a cuento del empate del Girona en Lugo, que sucedió a la derrota del Deportivo en casa ante el descendido Extremadura, que además comparecía cargado de futbolistas del filial. Un resultado tan sorprendente como el del día anterior, cuando el colista Racing se impuso al Huesca. Y no menos sorprendente que el 2 -4 en la Romareda, quinta derrota consecutiva en casa del Zaragoza, esta vez ante el Oviedo, que llegó a ponerse 0-4 en el 90', fallando incluso un penalti. "Alucinante" que da nombre a una de mis canciones favoritas de Platero y Tú, es, según la RAE un adjetivo que significa "Que alucina" y "Fantástico. Asombroso". Y es que si los resultados de nuestros rivales fueron alucinantes, no lo es menos que el Almería, pese al año de locos que llevamos, con tanto cambio de técnico, de jugadores y sin un modelo de juego ni un estilo propio, y pese a los malos resultados que venimos encadenando en los últimos meses, siga vivo en la lucha por el ascenso directo. Como leía también en twitter, parece que Huesca, Zaragoza, Almería y Girona pelean por no subir directamente. Es cierto que el contexto de la competición está teniendo mucho que ver. Esto de jugar cada 3 días no da margen para nada, ni para asimilar conceptos, ni para analizar errores. Si acaso, lo que está sirviendo este formato de competición es para incrementar la ansiedad y la presión en los futbolistas. El Almería, sin estilo de juego definido, que se ha aupado a la zona alta por la calidad de sus futbolistas, pero no porque realmente sea un equipo trabajado, como lo es el Cádiz, sufre en este contexto. Los gaditanos, nos guste más o menos su forma de jugar, han demostrado que en segunda es muy importante tener un plan y saberlo llevar a cabo.