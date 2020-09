Atasco en las salidas

Las jóvenes promesas uruguayas Juan Gutiérrez y Cristian Olivera llegan hoy a la concentración rojiblanca en Marbella, donde ya está desde ayer el mediocentro aragonés Raúl Guti, fichajes ya consumados a los que se les puede unir mañana el mediocentro argentino Lucas Robertone, último nombre en unirse a la larga lista de la compra rojiblanca, en la que aún nos van a caer unas cuantas sorpresas. Entre tanto, la operación salida parece atascada y la marcha de futbolistas va a cuentagotas. René (que se marcha a Rumanía), fue la última salida confirmada por parte del club. Pero aún queda por esclarecer el futuro de jugadores como Vada y Enzo, entrenando con el filial desde el inicio de la pretemporada, o Chema y Aguza, ya que el overbooking de centrocampistas es considerable. Lo que me preocupa en todos estos casos es que salvo el interés testimonial del Alba por Chema y del Logroñés y el Oviedo por Aguza, no sabemos nada del futuro de Enzo y, sobre todo, Vada. No se han vinculado a ningún equipo y no parece sencillo que el club pueda buscar una salida que satisfaga a todos. No me sorprendería que hubiera alguna salida más en la medular. A tres semanas vista de que se cierre el mercado veraniego, aún son demasiadas las incógnitas en la plantilla actual, ya que echo en falta algún que otro refuerzo en defensa, echamos en falta más delanteros y yo, personalmente, echo de menos un futbolista en plantilla con el perfil de Eteki. Robertone no es ese futbolista. Robertone, si llega, es una especie de Soriano, box to box. Un pulmón con mucho recorrido y llegada que el Celta también quiere para sus filas. Según informaciones aparecidas en tierras gallegas, tras hablar de primera mano con la dirección deportiva del Vélez argentino, este miércoles se debería cerrar el pase al Almería, que supera con creces la oferta céltica. Turki, más activo en las redes sociales últimamente, prometió este fin de semana grandes fichajes. Pero antes de entrar, hay que dejar salir a unos cuantos. Y cuanto antes, mejor.