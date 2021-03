Autocrítica

Las nuevas plataformas de comunicación están generando en el periodismo deportivo un debate contradictorio. El éxodo que los protagonistas del deporte están protagonizando hacia estos canales digitales ha provocado que muchos periodistas saquen las uñas y se quejen de que estos nuevos comunicadores se estén apropiando de un periodismo que, no obstante, hace tiempo que no vemos en la mayoría de medios deportivos. Molestarte porque te arrebatan algo que previamente has repudiado es similar al caso del niño que solo llora por su juguete cuando ve que es otro el que lo está utilizando. Porque, mientras en los espacios deportivos de los medios de comunicación de masas cada vez hay menos lugar para el análisis, en ciertos canales digitales se ve a los protagonistas más sueltos, sin ser atosigados para vomitar un titular que se sacará de contexto y se exprimirá durante semanas. Pero hay otra cara del debate que llama la atención, y es que, cuando se habla de estas nuevas plataformas, apenas se valora que en ellas hay periodistas. Sí, profesionales de la comunicación que han huido de la precariedad que impera en las redacciones tradicionales y se están buscando la vida. Periodistas que, al no tener que luchar por audiencias masivas y contratos publicitarios, pueden ofrecer otra visión del deporte alejada de polémicas, culebrones, rumores y titulares tergiversados. Hay que analizar por qué, hoy en día, un deportista prefiere hablar en uno de estos nuevos canales que en un programa de radio. Muchos de estos periodistas, en su infinito ego, pensarán que es porque no quieren enfrentarse a sus complicadas preguntas. Ya saben: la prensa deportiva, siempre incómoda… excepto cuando tiene intereses de por medio. Lo cierto es que es más fácil intuir que el entrevistado ya se ha cansado de este juego en el que se babosea por un titular incendiario. Y, ahora, a diferencia de antes, tiene para elegir dónde hablar. Es así de sencillo. El periodismo convencional es necesario. Pero es el propio periodismo convencional el que lo está matando.