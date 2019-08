Aventura en almerimar

La primera semana de agosto se ha vivido a un ritmo frenético a orillas del Mediterráneo. El aterrizaje del jeque Turki Al-Sheikh ha supuesto un verdadero terremoto con una revolución en la UDA que solo acaba de empezar. Si el viernes fue un día de enorme intensidad con la firma del traspaso de poderes, el sábado no se quedó atrás, siendo la fecha en la que el plantel conoció al nuevo dueño en persona y se gestaron movimientos de relevancia como la dolorosa salida de Óscar Fernández. Un suscribiente llegó a las 9:30 al Estadio de los Juegos Mediterráneos, si bien no fue hasta 20 minutos antes del mediodía cuando llegaron los primeros futbolistas. Ahí les esperaba el autobús unionista, en el que partirían al Hotel Golf Almerimar, donde nos dirigimos para cubrir todo lo que acontecía en aquel lujoso lugar, si bien en este se coló comida procedente de algún McDonald's de la zona. Las caras de todo el personal eran todo un poema ante la total incertidumbre respirada en el ambiente. Así, estuvieron esperando cerca de dos horas para poder conocer a Turki Al-Sheikh personalmente. Las horas pasaban en una jornada, cuanto menos, surrealista pudiéndose comprobar también en la llegada al Mediterráneo del nuevo cuerpo técnico, sin que se hubiera oficializado la marcha de OF. Los miembros de la prensa local presentes vivíamos lo más próximos posible a la puerta del hotel. Un día muy largo con cerca de cinco horas transcurridas al pie de la noticia en Almerimar. Pero aquí no acaba esta fecha inolvidable, en la que este que escribe pudo observar como el jeque abandonaba la que había sido su residencia durante unos meses. Tocaba poner rumbo a la redacción para contarles en papel la intensísima jornada, después de haberlo hecho en la red del pajarito desde primera hora. Una fecha que permanecerá para la eternidad en nuestras retinas.