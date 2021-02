Es la pregunta que a día de hoy y, visto lo visto, se siguen haciendo la gran mayoría de aficionados del equipo rojiblanco después de que el Sevilla FC privara al Almería de meterse en las semifinales de la Copa del Rey.

Está claro que si José Gómes hubiera apostado por la Unidad A, nadie le hubiera garantizado el pase a la siguiente ronda. ¿Creen ustedes que si fuera así el entrenador portugués no lo hubiera hecho?

José Gómes buscó, está claro, hacer un partido muy largo y jugársela en los últimos minutos si el equipo llegaba con opciones al tramo final del partido, pero todo se torció cuando estando preparados en la banda Corpas y Sadiq, Ocampos ponía por delante al Sevilla en la eliminatoria. Ese fue el momento clave del partido.

¿Qué hubiera ocurrido si con el cero a cero Sadiq y Corpas entran en el campo? Pues no lo sabemos, pero a buen seguro que al bueno de Julen Lopetegui no le habrían quedado uñas en los dedos, a tenor de cómo lo pasó en los últimos minutos del partido.

Es cierto que nadie sabe lo que pudo haber ocurrido, pero sí que a muchos nos queda la duda de que si José Gomes hubiera, sencillamente, apostado por tener en el campo más pólvora, al igual la eliminatoria hubiera estado mucho más igualada, pero eso nadie lo sabe. Es lo que creemos después de ver como cuando Gomes puso veneno en el campo, el Sevilla no estuvo tan cómodo.

Ahora toca olvidar la Copa del Rey y poner los cinco sentidos y todo lo que haga falta para tratar de alcanzar el gran objetivo de esta plantilla rojiblanca y de este equipo, que no es otro que el del ascenso a Primera, bien por la vía directa o por la repesca. Todo lo contrario a no conseguirlo, está claro que será un rotundo fracaso y un chasco enorme para todos. El camino no va a ser nada fácil, pero ni para el Almería ni para ninguno de los equipos aspirantes a.

Chicos, no nos podéis fallar.