No hay dos sin tres

Londres, 8 de abril de 2021. Estimado Navarro, el partido de La Romareda es fundamental de cara a mantener las aspiraciones de ascenso directo. El Almería tiene que ganar, sí o sí, y todo lo que no sea volver con los 3 puntos, sería fatal para nuestros intereses. Por plantilla los rojiblancos deberían hacer valer la diferencia presupuestaria y clasificatoria, pero en el fÚtbol 1+1 no son siempre dos. Los zaragozanos están peleando por la permanencia y el efecto JIM, que en el Almería fue gaseosa, aún parece que dura. Además, pese a que nuestras dos últimas visitas se saldaron con sendos triunfos con Fran Fernández y Guti en el banquillo, no es menos cierto que La Romareda es una plaza difícil, que históricamente se nos daba mal… Esperamos que consigamos el tercer triunfo consecutivo allí. Si además coincide con algún pinchazo de Espanyol o Mallorca, mejor que mejor. Pero antes de mirar lo que hacen nuestros adversarios, tenemos que asegurarnos de que nosotros hacemos los deberes…