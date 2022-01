Mañana miércoles se completa la primera vuelta de Segunda División cuando se dispute el Lugo-Almería, que iba a ser el último partido del año 2021 y que un brote de Covid en tierras lucenses impidió que se disputara. Tras 10 días de descanso, desde el partido en Las Palmas, los hombres de Rubi tienen una oportunidad de volver a la senda de la victoria y mandar un mensaje a sus perseguidores, que han aprovechado el partido menos de los almerienses y el brote de Covid que sufrieron los rojiblancos para acortar distancias. Al acabar el partido mañana, el Almería tendrá 46, 47 o 49 puntos en función de si pierde, empata o gana su partido. En cualquiera de los casos, incluso en la derrota, la primera vuelta del Almería habrá sido espectacular. Recuerdo que cuando Sergi/Carrillo/Gorosito sumamos solo 18 puntos al acabar la primera vuelta y con Fran Fernández 29. Esas referencias son una buena medida para apreciar lo que Rubi y sus jugadores han conseguido. Si conseguimos la victoria, saldremos muy fortalecidos y nuestros rivales por el ascenso recibirán un mensaje desalentador: el Almería va muy en serio esta temporada y no habrá dificultades que frenen su escalada hacia la máxima categoría del fútbol español. No será un partido sencillo. Como bien señalaba el técnico rojiblanco en la rueda de prensa de ayer, en diciembre solo teníamos 2 bajas para afrontar este encuentro y ahora tenemos 8 o 9, donde se incluyen los 3 delanteros de la plantilla. Así que volverá a tocar ver a Ramazani en la punta de lanza. Vuelve Portillo, y esperemos que físicamente no haya notado mucho el coronavirus. Pero no hay excusas. Si de algo ha servido este accidentado arranque de 2022 es para comprobar que, pese a las bajas y las dificultades, el equipo sigue siendo muy reconocible y da la cara. Y todo esto a cinco días vista de uno de los grandes partidos de Segunda División ante el Éibar. Aun quedará mucho para que se decidan los puestos de ascenso, pero si los almerienses son capaces de lograr los próximos seis puntos en disputa, el golpe sobre la mesa sería enorme. Ojalá 52 puntos el próximo lunes…