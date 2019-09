El Mourinho de la categoría de plata

Solo los grandes artistas son capaces de aunar varias tendencias con suma maestría. No es tarea sencilla, requiere de un bagaje y un conocimiento, además de un instinto innato. Grosso modo, es lo que representa Pedro Emanuel en el banquillo rojiblanco. Respetado por sus pupilos, con un pasado plagado de títulos, el técnico está logrando con destreza fusionar dos mundos opuestos, parte de los suplentes de la anterior campaña, con la hornada de jugadores estrella que aterrizaron tras la llegada de Turki Al-Sheikh. Labor peliaguda que el entrenador luso está bordando, al igual que sus decisiones en el transcurso de los partidos. Cada cambio dibuja un nuevo planteamiento, el porqué de cada permuta. Este cóctel ya genera diez puntos para soñar, en espera de que toda la munición esté disponible y en excelentes condiciones. Otra estadística destacable de la UDA de Emanuel es quizá la más importante en Segunda, los tantos en contra. Si en esta jornada el Zaragoza recibe un gol en Alcorcón, el Almería pasará a ser el conjunto menos goleado de la categoría, y lo hubiese sido de toda la LFP si no es por el golazo de Yoda en Santander. Por cierto, Fernando tenía ante sí un reto importante. Supongo que con la llegada de Rosic, el murciano estaría pensando en cambiar de aires, pero su resistencia es a prueba de bombas. De repente los astros se pusieron de su parte por la única lesión que se le recuerda a René y la inadaptación de Rosic. Titular, en un todo o nada para él. El trabajo que tuvo lo solventó con brillantez, y no es casualidad. Sus últimas actuaciones de la pasada campaña y los amistosos de esta pretemporada, lo convierten desde mi punto de vista en el guardameta que debe jugar de inicio. Creo en Fernando como parte del futuro de este gran Almería. Otro que brilló con luz propia fue Petrovic. Si ante el Huesca la estampa del serbio ya impresionó, en Málaga además de sobrecoger a los rivales, ejecutó sus acciones dando a entender que nos encontramos ante un jugador de otro nivel. No en vano hablamos de un internacional serbio que lo ha sido hasta en 44 ocasiones. Un regalo para cualquier equipo de Segunda que vino gracias a la presencia de Pedro Emanuel. A vueltas con el único gol recibido en Santander y las pocas ocasiones generadas por los contrarios, la presencia de Owona se hace imprescindible, otro que a priori parecía que iba a descolgarse del proyecto saudí. Junto al camerunés, la imperial presencia de Maras, un muro infranqueable a lo Salveljich. Como colofón de la semana, el trending topic de las últimas horas, el manido escudo. Vaya por delante que solo fue una encuesta, apropiada o no, un sondeo con el ánimo de generar tráfico rojiblanco en redes sociales. Se consiguió y la respuesta fue contundente, el escudo no se toca, pero ya puestos sí que se podría retocar. Su diseño resulta algo infantil, y tan solo habría que conservar los mismos elementos con el objetivo de obtener un aspecto más moderno. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues...