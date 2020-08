Los televisores de Turki

Nunca sabremos el proceder de la UDA en caso de haber logrado el tercer puesto en la clasificación final, pero lo que sí sabemos es el comportamiento señorial que está teniendo la entidad rojiblanca ante los acontecimientos que nos golpean diariamente en este extraño entorno de la nueva normalidad futbolística. Mientras el Zaragoza clama, a través de un comunicado que da vergüenza ajena, por la suspensión del play off por la falta de integridad y riesgo para la salud, la UDA volvió a poner cordura. Ya lo hizo en su comunicado del pasado lunes, urgiendo a LaLiga para que desarrollara de una vez la planificación del calendario de las eliminatorias de ascenso, mientras este sábado la UDA emitió otro comunicado apelando a la responsabilidad, al concentrar al equipo hasta el final de su participación en el play off. De paso, gustó sobremanera entre la afición el mensaje del club dedicado a los seguidores, agradeciendo el apoyo y dando ánimo ante el desafío que comienza el jueves en Gerona. El club, además, se ha comportado de forma modélica en estas últimas fechas tan convulsas, a la hora de cumplir con el protocolo por los dos positivos. Sin embargo, el Zaragoza, a través de Víctor Fernández (de nada le está sirviendo su experiencia), no para de hacer el ridículo. Dicho esto, espero que los inconvenientes para entrenar no hayan mermado la conexión que busca José Gomes con su nueva plantilla. Pese a todo, el técnico portugués ha contado con más días de los previstos para inculcar algunos de sus conceptos, que a buen seguro redundarán en beneficio de un equipo perdido en una selva de indisciplina táctica después del paso de Guti y Silva. Por fortuna, se ha respetado el formato original a doble partido, pues sigo confiando en el potencial del plantel rojiblanco. A un solo choque cualquier cosa puede pasar, máxime con este VAR tan meticuloso, donde un roce involuntario con la mano dentro del área puede echar al traste la mejor preparación posible de un partido que no es un simple encuentro de liga regular. La clasificación del Elche para los play off no ha dejado de ser una buena noticia para el vencedor de la eliminatoria entre Girona y UDA, ya que en el caso de haberse clasificado el Fuenlabrada, el Zaragoza, aun sin la participación de Luis Suarez, se habría plantado en la final sin excesivo desgaste después de competir con un mermado Fuenlabrada. En medio de toda esta vorágine se suscita la planificación de la próxima temporada, con el perjuicio para los cuatro que compiten por ser de Primera. Los papeles de Dario Drudi vistos en Instagram pusieron más picante al tema, mientras que por otra parte salió a colación la opción de compra de Juan Muñoz, un jugador que sería hasta más interesante para competir en la máxima categoría. Sin duda, haría el esfuerzo por lograr la continuidad del talentoso jugador de tan solo 24 años, aunque no lo parezca. Las emociones más fuertes las tenemos a la vuelta de la esquina. Ojalá que Turki no tenga que romper ningún televisor más, sería la mejor de las señales.