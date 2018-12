S OY de los que siempre ha pensado, y también he intentado llevar siempre a la práctica, que si haces algo, lo haces bien. En caso contrario, mejor no hacer nada y por lo menos evitas la polémica o la vergüenza de organizar una auténtica chapuza, que fue lo que hizo la SD Huesca el pasado fin de semana El Alcoraz en su intento de homenajear a Salma Paralluelo, jugadora que hace unas semanas se proclamó campeona del mundo sub-17 con España. Evidentemente, dudo mucho que la intención del conjunto aragonés fuese poner en ridículo a la futbolista, pero la verdad es que si hubiese que elegir una mala organización, la de dicho acto estaría la primera en la lista para llevarse el premio. Allí estaba Paralluelo, sobre el césped de El Alcoraz, esperando para recoger su placa conmemorativa poco antes de comenzar el partido ante el Real Madrid, con una grada con caras de incertidumbre, ya que ni se anunció por megafonía el por qué de dicha entrega, además de que ni le dejaron hacer el saque de honor, que bien merecido se lo tenía ante el logro que consiguió con la selección nacional. Todo fue muy enlatado, dejando en evidencia que prácticamente se estaba homenajeando a esta jugadora por compromiso, sin darle el valor que se merece. Se les echó el tiempo encima y un individuo, creo que el delegado de campo, metió prisa para que se le diese rápido su placa y a vivir. Ya habían cumplido. Otro gallo cantaría, y pongo la mano en el fuego, si hubiese sido un hombre el que llegase de ganar un cetro mundial como el que ganaron nuestras chicas en la misma categoría. No dudo de las buenas intenciones del Huesca, que por lo menos ha reconocido su error y va a organizar algo más presentable en su próximo choque en casa, pero estas actitudes siguen poniendo de manifiesto que todavía estamos muy atrasados en lo que a igualdad se refiere en el mundo del deporte, como en muchas otras parcelas. Esperemos que no sean tan chapuceros el 16 de diciembre frente al Villarreal CF. Rectificar es de sabios, suele decirse.