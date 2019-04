Hayque poner más de una vela para agradecer que no hayamos tenido que lamentar daños personales tras la caída de la fachada del antiguo gimnasio Club Costa. Aunque seguramente a los dueños de los coches que estaban aparcados en la calle les diera la tarde, que no pasara nadie por debajo justamente en ese momento es casi un milagro. Yo mismo, en mis tiempos vegueros, pasaba mucho por allí para acceder desde el páramo de la Vega de Acá a la civilización, servicios e infraestructuras del Zapillo. Es más, es que hasta fui usuario del gimnasio. Leí la noticia: "Se desprende la fachada del Club Costa" y pensé: "¿De qué me suena a mí ese nombre?" Porque ya han pasado unos cuantos años desde que anduviera por allí.

El primer día me hicieron hasta un estudio personalizado de forma y aptitud física (ninguna). Evidentemente, el programa de ejercicios me lo pasé por el arco del triunfo porque, vale, me he apuntado a un gimnasio, pero no nos emocionemos. No cogí una pesa en más de un año. Lo mío siempre ha sido el cardio. Que si un poco de trote cochinero en la cinta por aquí, que si otro poco de bicicleta estática a ritmo de octogenario ojeando el Marca por allá... Lo mismo, si me daba el punto, algún abdominal suelto y ya. Hasta que descubrí el spinning y el body pump. Si yo pensaba que alguna vez había tenido agujetas, estaba completamente equivocado. Descubrí lo que realmente eran en el Club Costa, mientras las señoras me dejaban en la estacada a ritmo de reguetón.

Pero llegó la Navidad, hice un parón y ya cuando llegó febrero y no pude postergar más lo de los buenos propósitos, me enfundé de nuevo el chándal. Empujé la puerta y descubrí que estaba cerrada. El gimnasio había cerrado. Así, de pronto, para siempre, sin avisar. O sin yo enterarme. Con las mismas di media vuelta y me fui a mi casa, me tumbé en el sofá y me puse la tele. Supongo.