Declaración #objetivoalmeríaave

Objetivo ALMERÍA AVE nos representa a todos los que creemos y reivindicamos que ESTO NO SE PARA. Estamos dispuestos a mostrar la realidad, aquella que tantas veces se quedado guardada en los cajones, mientras el tiempo pasaba a través de las ventanas de los sucesivos despachos.

Nos unimos todos: empresarios, instituciones y sociedad civil, con un objetivo común: la llegada del AVE y del Corredor Mediterráneo a Almería. Para que se haga en plazo, sin más retrasos, ni más demoras. Por eso nuestro compromiso debe ser y será permanente en adelante.

Tengan por seguro que va a ser firme, enérgico y sin palos en la rueda.

No hace falta recordar que Almería no puede seguir siendo una isla dentro de la Península, así que los plazos se tendrán que cumplir, las inversiones deberán ejecutarse en tiempo y forma y las obras habrán de progresar a 'alta velocidad'. A lo largo de las dos últimas décadas se han dado muchas fechas para subirnos al AVE y han sido tan ilusionantes, como decepcionantes. Ahora también tenemos una fecha en el horizonte: 2025. O tal vez sean dos: 2025 y 2026. Aunque puede que sean tres: Entre 2025 y 2026.

Solo el tiempo y la voluntad nos dirán si dentro de cinco años el sol se reflejará ya en el pico del AVE o si, por el contrario, seguirá lloviendo sobre mojado.

¿Cuántas veces hemos escuchado que "Almería está lejos"? De ninguna manera. Almería no está lejos, pero sí que nos cuesta más esfuerzo alcanzar metas, hacer realidad ilusiones, exportar productos, ser un destino más excelente o contribuir a la sostenibilidad. Tenemos razones de mucho peso para no querer seguir yendo al revés del mundo. Nos avala nuestro potencial económico y la capacidad de emprendimiento. Sólo hay que mirar por el retrovisor para ver cómo hemos cambiado y ha evolucionado la provincia.

Ahora nos toca conectarnos mejor, sobre todo con Europa. ¿Cómo es posible que no podamos viajar en tren a la cercana Murcia? ¿Cuánto se tarda en llegar a Granada? Estamos en el siglo XXI, pero aquí tenemos todavía trenes de cuando los hombres viajaban con levita y las mujeres con corsé y vestido largo.

Viajar a Madrid en tren desde Almería y volver en el mismo día es un imposible. Los dos trayectos suman 14 horas. En coche son otras 12 horas, si no te quedas a dormir o te gastas 300, 400, 500 o 600 euros en el avión. Con el AVE y el Corredor Mediterráneo, Madrid estará a poco más de tres horas. Volvemos a insistir: Almería no está lejos. Los que han estado alejados de nuestra tierra son quienes han tenido sucesivamente la responsabilidad de que no se haya movido las máquinas y no procurado que se colocaran las traviesas necesarias para que recortáramos distancias.

Almería fue la última provincia de España a la que llegó el ferrocarril en 1895. Ahora, 126 años después, puede que se repita la historia con la Alta Velocidad.

Desde #ObjetivoAlmeríaAVE ponemos el contador en marcha. Activamos la cuenta atrás, para empujar todos juntos, de forma que consigamos dejar de atrás esa fama que también nos ha ido acompañando: la provincia peor tratada en infraestructuras. Sin alarmas, pero sin excusas.

Estamos convencidos de que tenemos razón. Tenemos muchas y múltiples razones. Y también contamos con la fuerza necesaria y el propósito de que #ObjetivoAlmeríaAVE se abra paso, más allá de Despeñaperros, en los despachos, reabriendo cajones, allí donde se toman las decisiones.

En el lugar donde la magia de la voluntad y la determinación pueden conseguir que anden las máquinas a máxima velocidad.

Howard Schultz, fue el impulsor de un pequeño negocio de café que hoy se ha convertido en una enorme empresa multinacional implantada en todo el mundo.

Él dijo: Cuando estás rodeado de personas que comparten un compromiso apasionado en torno a un propósito común, todo es posible.

Hoy aquí, 10 de septiembre de 2021, en el puerto de Almería, la fuerza de la sociedad civil almeriense hace evidente su compromiso. Porque ESTO NO SE PARA.

Tenemos un fin común: Objetivo Almería AVE.