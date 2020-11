Demasiadas dudas

El mes de noviembre ya está aquí, menos de dos meses restan para que concluya este dichoso 2020. ¿Quién nos lo iba a contar hace doce meses? Un año, sin duda, marcado por el coronavirus, el cual lo centra todo en la actualidad desde hace un largo tiempo. La COVID-19 ha cambiado nuestras vidas por completo y tiene nuestro futuro en vilo. ¿Quién sabe que ocurrirá dentro de unos meses o incluso dentro de unas semanas? Una situación de enorme incertidumbre que a todos los sectores de la sociedad está afectando con gran dureza. Y por supuesto, por desgracia, el deporte no iba a quedar al margen en esta ocasión.

Si el mes de marzo fue caótico con la paralización de todas las competiciones, el contexto actual no es demasiado halagüeño. Ni tampoco parece que vaya a serlo a corto plazo. Con cada vez más positivos a lo largo de la geografía del país rara es la competición que no ha sufrido la suspensión de algún encuentro a causa de la pandemia. Una situación, en especial en categorías no profesionales, que hace cuestionarse si los distintos campeonatos podrán completarse.

Sin duda el futuro no es muy esperanzador, por no hablar de aquellas competiciones que todavía no han podido arrancar. La semana pasada la RFAF aplazaba dos semanas el arranque de la inmensa mayoría de sus competiciones. Con todo preparado y con el consiguiente desembolso económico de cada temporada surgen dudas sobre si estas podrán comenzar en algún momento. La lógica diría que de no poder haber curso deportivo el pago por inscripción sería devuelto a los clubes. Pero, ¿quién lo asegura cuando no ha habido compensación alguna por lo no disputado la pasada campaña? No son pocas las dudas que a cualquier persona le pueden asaltar, la pandemia manda, dudas, dudas y más dudas.