Día de ilusión

Hoy todos nos hemos levantado de la cama con el espíritu de un niño pequeño. Una ilusión parecida es a la que quieren aferrarse los almerienses al ver a su equipo de fútbol. FF tiene en vilo a la afición porque si evaluamos la posición y las sensaciones que transmite, el regalo puede ser estar luchando por colarse en la sexta posición. De momento tanto Corona como el entrenador parecen contentos con la plantilla, más aún cuando el once tipo es evidente y en caso de movimiento en el mercado invernal se debería más por la incomodidad de algún futbolista que por la necesidad de encontrar jugadores que luchen por un puesto en el once. Es difícil encontrar en el mercado algo que mejore lo que hay, no sea caro y venga con la pretensión de ganarse un puesto…pero si hubiese un delantero o mediocentro de estas características yo no me lo pensaba. El rival de hoy, el Mallorca, tiene la vitola de ser un histórico pese a llegar de la categoría de bronce. Por ello su plantilla tiene poco que envidiarles a los equipos que ocupan en este momento plazas de play-off. Vicente Moreno, el técnico que consiguió el ascenso, ha sabido unir a la perfección las piezas que rindieron sobresalientemente la temporada pasada con futbolistas contrastados en la categoría. El veterano Manolo Reina en portería y una línea defensiva de cuatro con Xisco Campos y Valjent como pareja de centrales y posiblemente Estupiñán en el lateral izquierdo. Sin duda la línea más débil del equipo. En el centro del campo comienza a crecer la calidad y por ende el resultado de su posición en la clasificación. Marc Pedraza y Salva Sevilla son los dueños de la zona ancha. Se complementan muy bien y el virgitano sigue a un nivel altísimo capaz de dominar el partido a su antojo. El 1-4-4-2 obliga a jugar un poco más encorsetados de lo que le gustaría a los dos extremos: Lago Junior por izquierda y Ariday Cabrera por derecha, pese a ello los dos son futbolistas verticales y con gol. La gran amenaza mallorquín. En punta dos delanteros realizando trabajo de desgaste, abriendo espacios y siempre preparados para el remate en el área. Dani, Abdón y Alex López se disputan dos puestos en la delantera.