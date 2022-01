Desde el partido en Gran Canaria frente a la UD Las Palmas han pasado diez días sin fútbol para el equipo de Rubi. Diez días que finalizaron ayer con el encuentro aplazado en Lugo, pero que han dado para volver a debates veraniegos. Esta vez con menos gracia, ya que en julio los presenciamos desde la toalla en una playa en la que la máxima preocupación era la temperatura del agua. Ahora, metidos en los meses invernales, reaparecen las críticas a un mercado de fichajes, los incendiarios artículos sobre el equipo por perder una ventaja en un contexto de muchas bajas o el asunto de los horarios. Todo ello porque no hay nada de lo que hablar. Ojo, que también se han comentado las distintas declaraciones del seleccionador Augustine Eguavoen sobre Sadiq Umar. Su forma de entender el juego no está calando en la Copa África. Y todavía hay gente sorprendida, como si no conocieran lo suficiente al delantero tras año y medio en Almería. Ven, sale uno de estos temas y te metes de cabeza.

No obstante, lo más importante, y ya lo mencioné en el período estival, siempre es y será el juego. Todo lo demás es como un pájaro revoloteando alrededor del foco. Hace ruido, te puede embaucar, pero debes fijar el objetivo. Semanas cruciales en las que el Almería irá recuperando efectivos, no solo tras una vuelta de lesión o baja por COVID, sino para que algunos como Robertone, Ramazani o Portillo vayan recobrando confianza. Duelos sin delanteros, con la vuelta de Juan Villar y Dyego Sousa todavía por ver y la opinión pública hablando de una mala gestión sobre el '9'. Era evidente que en agosto todos sabíamos que Sadiq se iba a la Copa África y ese mes se lesionarían los otros dos arietes. Futurólogos. Perdón, nuevamente entré al trapo. Si es que al final, así son los días sin fútbol. Como dijo Paco Gento, «el balón para mí fue todo, yo veía una piedra redonda y aunque fuese una piedra, la chutaba». Vuelve cuanto antes.