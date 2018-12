Diego Capel y Diego Valeri

Me encanta viajar en noviembre. El tiempo (fresco) es fenomenal, no hay masificación turística, los precios son mucho más económicos, las luces navideñas comienzan a inundar las calles... No es lo mismo visitar una urbe sudando la gota gorda que paraguas en mano. Y eso que íbamos con el pequeñajo todavía en carricoche, plastificado como si estuviera en un invernadero. Los escasos diez grados que hemos tenido en Portugal te animan a pasear y visitar la ciudad, no como el calor y el viento perenne de Almería. Tres días en Lisboa y Sinta, y otros tres en Oporto y Aveiro. Y tres conversaciones futbolísticas diferentes, dos largas y una de simple mención, todas versando sobre el balón. En plena calle comercial lisboeta, entré a la tienda del Sporting de Portugal y allí había un póster de pasada temporadas del conjunto blanquiverde, en el que estaba Diego Capel. La dependienta me preguntó si lo conocía de algo. "Alguna entrevistilla le he hecho, sí". En Lisboa siguen queriendo al albojense, dejó huella y se nota. Al día siguiente, nos tocaba la visita a Sintra, Cascais y Estoli. Nos las enseñó Martinho, un guía de Timor, algo muy habitual en nuestro país vecino también como consecuencia de la colonización. Era del Benfica, pero se notaba gran conocedor del fútbol luso y me sorprendió que supiera que Helder Barbosa fue rojiblanco la temporada de la salvación con Francisco en Primera. Finalmente, en una carnicería de Oporto, el tendero me preguntó sobre cuál era mi equipo, al ver a mi peque con una sudadera de la UDA (hecha por mí de forma artesanal, puesto que no venden de niños pequeños) y dijo que no le sonaba. Le recordé entonces que nos cedieron en su día a un jugador media temporada, Diego Valeri, y de él sí se acordaba. "Un argentino que jugaba de mediocampista", me dijo en 'portoñol' (como dicen los portugueses que ellos hablan el español). ¡Qué buenos los pasteles de Belén, por Dios!