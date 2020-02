Difícil examen para José María

Jugar con un futbolista menos que tu oponente no es como para rasgarse las vestiduras. Recuerdo cuando Helenio Herrera lo decía siendo entrenador del Barcelona, que con diez se jugaba mejor que con once, pero que sepamos, nunca empezaba sus partidos con un jugador menos que el contrario. El Almería esta temporada ha jugado en inferioridad numérica, y no ha pasado nada. Ha sacado el partido adelante, pero el domingo en Soria, no va a ser igual.

Olvidémonos del partido frente al Elche, donde yo creo que José María se equivocó en el plan de partido tras la expulsión de Darwin, pero ésa es agua pasada y ya no se puede retroceder en el tiempo. El que más lo ha lamentado precisamente habrá sido el propio entrenador del Almería, que vio cómo se le iban tres puntos que le costaron el liderato.

Pero ahora llega la cita en Soria. Es cierto que este Almería ha jugado muchos partidos sin Darwin, a quien no echábamos mucho de menos en las primeras jornadas, pero a día de hoy es un jugador no solo determinante, si no desequilibrante. En la plantilla no hay otro igual, por su coraje, su desparpajo y porque, a día de hoy, marca las diferencias.

El Almería comparecerá en el césped de Los Pajaritos con once jugadores, pero no estará Darwin y este sí que es un verdadero dolor de cabeza para José María. Si recordamos las últimas victorias del equipo, en todas el gran protagonista ha sido el delantero uruguayo. Es cierto que él solo no gana partidos, pero sí que ayuda y mucho a hacerlo.

Es el mejor nueve, para mí, junto a Stuani, de la Segunda División y sin él en el campo, para el contrario es un alivio y para nosotros un no saber qué puede ocurrir.

Aún recuerdo cuando esta temporada vino a Almería el Girona si su pistolero y vimos cómo el equipo catalán no era el mismo, por muy buenos jugadores que tenga.